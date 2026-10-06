Telecom Argentina liefert die kritische Infrastruktur und Services, die Unternehmen mit Nutzern verbinden. Durch die Komplexität, Vernetzung und Reichweite des Unternehmens wird seine Angriffsfläche vergrößert. Dadurch besteht ein höheres Risiko für Cyberangriffen und Internetschwachstellen. Darüber hinaus bringt das vielfältige Serviceportfolio des Unternehmens einzigartige Sicherheitsherausforderungen mit sich.

Angesichts der großen Menge an sensiblen Kunden- und Nutzerdaten, für die das Unternehmen Verantwortung trägt, musste Telecom Argentina ein umfassendes, vielseitiges und mehrschichtiges Risikomanagementsystem implementieren. Die wachsende Bedrohung durch Ransomware und ihr Potenzial, Schaden in Bezug auf die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen und der entsprechenden Informationssysteme anzurichten, veranlassten das Unternehmen dazu, seine Cybersicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Daten als Priorität zu betrachten.

„Auch wenn wir eine solide Grundlage geschaffen haben, ist es wichtig, weiter in die Sensibilisierung und Aufklärung zu investieren, da sich die Risiken, denen wir ausgesetzt sind, sowie die Taktiken der Angreifer ständig weiterentwickeln“, so Adrián Judzik, Chief Security Officer bei Telecom Argentina.