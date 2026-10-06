Telecom Argentina ist ein Unternehmen, das sich ständig weiterentwickelt. Angetrieben wird es von dem Ziel, seinen 33 Millionen Kunden durch Technologie neue Möglichkeiten zu eröffnen. Es bietet ein Ökosystem von digitalen Services und Lösungen, die auf Konnektivität basieren – zu Hause und unterwegs –, einschließlich Unterhaltung, digitaler Finanzdienstleistungen und technologischer Lösungen für Unternehmen. Mit dem Wandel von einem traditionellen Telekommunikationsunternehmen zu einem „Techco“-Unternehmen verfolgt das Unternehmen neue Geschäftschancen und ein Entwicklungsmodell für digitale Plattformen, das unter anderem das Internet der Dinge, Fintech, Cybersicherheit und Smart Homes einbezieht. Als Unternehmen, das weitreichende Infrastrukturen und Services bereitstellt, sieht sich Telecom Argentina mit einer ständig wachsenden Angriffsfläche konfrontiert. Um die Transparenz und Sicherheit sensibler Informationen zu erhöhen, entschied sich das Unternehmen für Akamai Guardicore Segmentation.
„Mit Akamai Guardicore Segmentation haben wir unser Sicherheitsspektrum erweitert, um mehr Transparenz in Bezug auf potenzielle Bedrohungen zu erhalten und diese abzuwehren.“– Adrián Judzik, Chief Security Officer, Telecom Argentina
Ein vernetzter, digitaler Marktführer in Argentinien
Von zahlreichen Cybersicherheitsbedrohungen betroffen
Telecom Argentina liefert die kritische Infrastruktur und Services, die Unternehmen mit Nutzern verbinden. Durch die Komplexität, Vernetzung und Reichweite des Unternehmens wird seine Angriffsfläche vergrößert. Dadurch besteht ein höheres Risiko für Cyberangriffen und Internetschwachstellen. Darüber hinaus bringt das vielfältige Serviceportfolio des Unternehmens einzigartige Sicherheitsherausforderungen mit sich.
Angesichts der großen Menge an sensiblen Kunden- und Nutzerdaten, für die das Unternehmen Verantwortung trägt, musste Telecom Argentina ein umfassendes, vielseitiges und mehrschichtiges Risikomanagementsystem implementieren. Die wachsende Bedrohung durch Ransomware und ihr Potenzial, Schaden in Bezug auf die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen und der entsprechenden Informationssysteme anzurichten, veranlassten das Unternehmen dazu, seine Cybersicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Daten als Priorität zu betrachten.
„Auch wenn wir eine solide Grundlage geschaffen haben, ist es wichtig, weiter in die Sensibilisierung und Aufklärung zu investieren, da sich die Risiken, denen wir ausgesetzt sind, sowie die Taktiken der Angreifer ständig weiterentwickeln“, so Adrián Judzik, Chief Security Officer bei Telecom Argentina.
Akamai: Der beste Partner für Mikrosegmentierungsstrategien
Telecom Argentina war sich bewusst, dass eine Sicherung der Netzwerkgrenzen erforderlich, aber nicht mehr ausreichend ist, und nahm daher die Mikrosegmentierung ins Visier. Da das Unternehmen die Bedeutung dieses Sicherheitsansatzes kannte, entschied es sich für Akamai Guardicore Segmentation, um seine Infrastruktur vor Ransomware und Datendiebstahl zu schützen.
Telecom Argentina war beeindruckt von dem Support, den Akamai bei der Einführung der Lösung bereitstellte, einschließlich Schulungen zur optimalen Nutzung bestimmter Funktionen. „Wir konnten die Lösung von Akamai vom ersten Tag an mit nur wenigen Anpassungen nutzen, sodass wir schnell Ergebnisse erzielen konnten“, so Judzik.
Deutlich erhöhte Sicherheit
Die Implementierung von Akamai Guardicore Segmentation führte zu einer erheblichen Prozessverbesserung, wodurch die Transparenz für die Sicherheitsüberwachung erhöht wurde. Telecom Argentina profitiert nun von umfassenderen Einblicken in die Vorgänge innerhalb seiner Netzwerke und kann Maßnahmen und Einschränkungen implementieren, die Judzik zufolge nicht allein durch die Anwendung von Hardwareregeln möglich sind. Genauer gesagt kann das Unternehmen Angriffe auf Anwendungen und Workloads in Hybrid-Cloud- und Kubernetes-Umgebungen abwehren und dabei die gleiche Transparenz und Richtlinienkontrolle wie bei On-Premise-Umgebungen erhalten.
„Mit dieser Lösung können wir ganz einfach über ein Dashboard visualisieren, was passiert. Wir können Vorfälle wie laterale Netzwerkbewegung und Angriffe auf unsere Netzwerke erkennen und verhindern“, fährt Judzik fort.
Heute ist Akamai Guardicore Segmentation ein integraler Bestandteil der Sicherheitsstruktur von Telecom Argentina. Neben der robusten Mikrosegmentierung ermöglicht die Lösung dem Unternehmen die Definition von Kontrollen, die seine Sicherheitszertifizierungen unterstützen, darunter der Sarbanes-Oxley Act, der Payment Card Industry Data Security Standard und die International Organization for Standardization.
Kontinuierliche Weiterentwicklung der Sicherheitsstrategie
In einem Umfeld, in dem sich Telekommunikation, Technologie und Cyberbedrohungen ständig weiterentwickeln, setzt Telecom Argentina auf modernste Technologie – wann immer erforderlich. Zu diesem Zweck investiert das Unternehmen in Beziehungen mit strategischen Partnern wie Akamai.
„Wir werden Akamai Guardicore Segmentation in unseren Netzwerken noch stärker nutzen und weitere Lösungen von Akamai in den Blick nehmen, die uns dabei helfen können, eine sichere Umgebung zu gewährleisten“, so Judzik.
Über Telecom Argentina
Wir sind Telecom Argentina, ein Unternehmen, das sich permanent weiterentwickelt und Konnektivitätserlebnisse, Unterhaltung und technologische Lösungen im ganzen Land bietet. Wir verbessern das digitale Leben unserer mehr als 30 Millionen Kunden mit einem flexiblen und dynamischen Service auf allen Geräten, der über mobile und Festnetz-Hochgeschwindigkeitsverbindungen bereitgestellt wird, sowie mit einer Live- und On-Demand-Inhaltsplattform, die Serien, Filme, Spiele, Musik und TV-Sendungen integriert.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das die KI-gestützte Welt unterstützt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge, damit Unternehmen innovative KI-Anwendungen entwickeln und skalieren können, und stellt gleichzeitig umfassende, mehrschichtige Sicherheit bereit, um Kunden vor dynamischen Cyberbedrohungen zu schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.