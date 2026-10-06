A Telecom Argentina fornece a infraestrutura e os serviços críticos que conectam empresas e usuários. A complexidade, a interconexão e a distribuição da empresa ampliam sua superfície de ataque e a expõem a um risco maior de ataques cibernéticos e vulnerabilidades da Internet. Além disso, o diversificado portfólio de serviços da empresa acarreta desafios de segurança específicos.

Considerando a grande quantidade de dados confidenciais de clientes e usuários pela qual a empresa é responsável, a Telecom Argentina precisava implementar um sistema de gerenciamento de riscos abrangente, multifacetado e de várias camadas. A crescente ameaça do ransomware e seu potencial de violar a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações e os sistemas de informações correspondentes levaram a empresa a priorizar suas iniciativas de cibersegurança para proteger os dados.

Adrián Judzik, diretor de segurança da Telecom Argentina, explica: "Embora uma base sólida tenha sido estabelecida, é fundamental continuar desenvolvendo estratégias de conscientização e treinamento, pois os riscos aos quais estamos expostos e as táticas dos invasores estão em constante evolução".