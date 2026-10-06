A Telecom Argentina é uma empresa em constante evolução, com o objetivo de capacitar seus 33 milhões de clientes por meio da tecnologia. A empresa oferece um ecossistema de serviços e soluções digitais baseados em conectividade móvel e doméstica, incluindo entretenimento, serviços digitais financeiros e soluções tecnológicas para empresas. À medida que se transforma de uma empresa de telecomunicações tradicional em uma empresa de tecnologia, a Telecom Argentina está buscando novos negócios e um modelo de desenvolvimento de plataforma digital que envolve Internet das coisas, fintechs, cibersegurança e casas inteligentes, entre outros. Como uma empresa que oferece infraestrutura e serviços de longo alcance, a Telecom Argentina enfrenta uma superfície de ataque cada vez maior. Para aumentar a visibilidade e a segurança de informações confidenciais, ela escolheu a Akamai Guardicore Segmentation.
"Com a Akamai Guardicore Segmentation, expandimos nosso escopo de segurança, ganhando maior visibilidade das ameaças em potencial e a capacidade de mitigá-las."— Adrián Judzik, diretor de segurança da Telecom Argentina
Uma líder argentina digital e conectada
Desafios com uma série de ameaças à cibersegurança
A Telecom Argentina fornece a infraestrutura e os serviços críticos que conectam empresas e usuários. A complexidade, a interconexão e a distribuição da empresa ampliam sua superfície de ataque e a expõem a um risco maior de ataques cibernéticos e vulnerabilidades da Internet. Além disso, o diversificado portfólio de serviços da empresa acarreta desafios de segurança específicos.
Considerando a grande quantidade de dados confidenciais de clientes e usuários pela qual a empresa é responsável, a Telecom Argentina precisava implementar um sistema de gerenciamento de riscos abrangente, multifacetado e de várias camadas. A crescente ameaça do ransomware e seu potencial de violar a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações e os sistemas de informações correspondentes levaram a empresa a priorizar suas iniciativas de cibersegurança para proteger os dados.
Adrián Judzik, diretor de segurança da Telecom Argentina, explica: "Embora uma base sólida tenha sido estabelecida, é fundamental continuar desenvolvendo estratégias de conscientização e treinamento, pois os riscos aos quais estamos expostos e as táticas dos invasores estão em constante evolução".
Akamai: a melhor aliada para estratégias de microssegmentação
Sabendo que a segurança de perímetro é necessária, mas não é mais suficiente, a Telecom Argentina voltou sua atenção para a microssegmentação. Entendendo a importância dessa abordagem de segurança, a empresa escolheu a Akamai Guardicore Segmentation para proteger sua infraestrutura contra ransomware e roubo de dados.
A Telecom Argentina ficou impressionada com o suporte que a Akamai forneceu para a adoção da solução, incluindo treinamento sobre como fazer o uso ideal de recursos específicos. Judzik afirma: "Fomos capazes de aproveitar a solução da Akamai desde o primeiro dia, com pouca personalização, o que nos permitiu gerar resultados rapidamente."
Melhoria significativa da segurança
A implementação da Akamai Guardicore Segmentation resultou em uma melhoria significativa do processo, proporcionando maior visibilidade para o monitoramento de segurança. Agora, a Telecom Argentina se beneficia de uma visão mais ampla do que está acontecendo em suas redes e pode implementar medidas e restrições que, de acordo com Judzik, não poderiam ser alcançadas unicamente com as regras de hardware. Mais especificamente, a empresa pode conter ataques a aplicativos e workloads em ambientes de nuvem híbrida e Kubernetes, ao mesmo tempo em que obtém a mesma visibilidade e os mesmos controles de políticas de sua preferência em ambientes locais.
"Com essa solução, podemos visualizar facilmente o que está acontecendo por meio de um painel. Podemos detectar e evitar incidentes, como movimentos laterais e tentativas de violação em nossas redes", continua Judzik.
Hoje, a Akamai Guardicore Segmentation é parte integrante da estrutura de segurança da Telecom Argentina. Além de oferecer uma microssegmentação robusta, a solução permite que a empresa defina controles que contribuam com a manutenção de suas certificações de segurança, incluindo a Lei Sarbanes-Oxley, o Padrão de Segurança de Dados do Setor de Cartões de Pagamento e a Organização Internacional de Normalização (ISO).
Evolução contínua de sua postura de segurança
Em um ambiente onde as telecomunicações, a tecnologia e as ciberameaças estão em constante evolução, a Telecom Argentina acredita em aproveitar continuamente a tecnologia de ponta conforme necessário. Para isso, ela investe em relações com parceiros estratégicos, como a Akamai.
"Expandiremos o uso da Akamai Guardicore Segmentation em nossas redes e exploraremos outras soluções da Akamai que possam nos ajudar a garantir um ambiente seguro", conclui Judzik.
Sobre a Telecom Argentina
Somos a Telecom Argentina, uma empresa em constante evolução, que oferece experiências de conectividade, entretenimento e soluções tecnológicas em todo o país. Melhoramos a vida digital de nossos mais de 30 milhões de clientes com um serviço flexível e dinâmico em todos os seus dispositivos por meio de conexões fixas e móveis de alta velocidade, além de uma plataforma de conteúdo ao vivo e sob demanda com séries, filmes, jogos, música e programas de TV.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma de nuvem estende a computação em nuvem de alto desempenho do núcleo até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e, ao mesmo tempo, ofereçam segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.