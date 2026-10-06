Telecom Argentina fornisce infrastrutture e servizi di importanza critica per connettere aziende e utenti. La complessità, l'interconnessione e la distribuzione dell'azienda ampliano la sua superficie di attacco e la espongono ad un maggior rischio di attacchi informatici e vulnerabilità su Internet. Inoltre, la gamma diversificata di servizi dell'azienda introduce specifici problemi di sicurezza.

Considerando l'elevato numero di dati sensibili di clienti e utenti di cui è responsabile, Telecom Argentina aveva bisogno di implementare un sistema di gestione dei rischi completo, sfaccettato e multilivello. La crescente minaccia del ransomware e la sua capacità di violare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni e dei corrispondenti sistemi informativi hanno richiesto all'azienda di dare priorità ai suoi progetti di cybersecurity per proteggere i dati.

Come ha spiegato Adrián Judzik, Chief Security Officer di Telecom Argentina, "anche se è stata costruita una solida base, è fondamentale continuare a lavorare sulla consapevolezza e sull'istruzione perché i rischi a cui siamo esposti e le tattiche dei criminali sono in continua evoluzione".