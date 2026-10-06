Telecom Argentina è un'azienda in costante evoluzione, che si propone di fornire la tecnologia richiesta ai suoi 33 milioni di clienti, offrendo un ecosistema di soluzioni e servizi digitali basati sulla connettività domestica e mobile, inclusi prodotti per l'intrattenimento, servizi finanziari digitali e soluzioni tecnologiche per le aziende Passando da tradizionale società di telecomunicazioni ad azienda tecnologica, Telecom Argentina cerca nuove opportunità commerciali e un modello di sviluppo di una piattaforma digitale correlato ai dispositivi IoT (Internet of Things), tecnofinanza, cybersecurity e domotica. Nell'intento di fornire servizi e infrastrutture su vasta scala, Telecom Argentina deve fare i conti con una superficie di attacco sempre più ampia. Per migliorare la visibilità e la sicurezza per le informazioni sensibili, Telecom Argentina ha scelto Akamai Guardicore Segmentation.
"Con Akamai Guardicore Segmentation, abbiamo ampliato il nostro livello di sicurezza, aumentando la visibilità sulle potenziali minacce e la capacità di mitigarle".- Adrián Judzik, Chief Security Officer, Telecom Argentina
Un'azienda leader in Argentina nel settore delle telecomunicazioni
Affrontare una serie di minacce alla cybersecurity
Telecom Argentina fornisce infrastrutture e servizi di importanza critica per connettere aziende e utenti. La complessità, l'interconnessione e la distribuzione dell'azienda ampliano la sua superficie di attacco e la espongono ad un maggior rischio di attacchi informatici e vulnerabilità su Internet. Inoltre, la gamma diversificata di servizi dell'azienda introduce specifici problemi di sicurezza.
Considerando l'elevato numero di dati sensibili di clienti e utenti di cui è responsabile, Telecom Argentina aveva bisogno di implementare un sistema di gestione dei rischi completo, sfaccettato e multilivello. La crescente minaccia del ransomware e la sua capacità di violare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni e dei corrispondenti sistemi informativi hanno richiesto all'azienda di dare priorità ai suoi progetti di cybersecurity per proteggere i dati.
Come ha spiegato Adrián Judzik, Chief Security Officer di Telecom Argentina, "anche se è stata costruita una solida base, è fondamentale continuare a lavorare sulla consapevolezza e sull'istruzione perché i rischi a cui siamo esposti e le tattiche dei criminali sono in continua evoluzione".
Akamai: il miglior alleato nelle strategie di microsegmentazione
Sapendo che la sicurezza del perimetro è necessaria, ma non più sufficiente, Telecom Argentina si è focalizzata sulla microsegmentazione. Comprendendo l'importanza di questo approccio alla sicurezza, l'azienda ha scelto Akamai Guardicore Segmentation per proteggere la sua infrastruttura dal ransomware e dal furto di dati.
Telecom Argentina è rimasta favorevolmente colpita dal supporto fornito da Akamai per l'adozione della soluzione, inclusa la formazione sull'utilizzo ottimale di specifiche funzioni. Come ha affermato Judzik, "siamo riusciti a trarre vantaggio dalla soluzione di Akamai fin da subito con una minima personalizzazione, il che ci ha consentito di conseguire rapidamente i risultati prefissati".
Miglioramento significativo della sicurezza
L'implementazione di Akamai Guardicore Segmentation ha determinato un significativo miglioramento del processo, aumentando la visibilità sul monitoraggio della sicurezza. Ora, Telecom Argentina può disporre di una visione più ampia di ciò che succede sulla sua rete e implementare adeguate misure e restrizioni che, secondo Judzik, non si possono realizzare esclusivamente con regole basate sull'hardware. Più specificamente, l'azienda può contenere gli attacchi alle applicazioni e ai carichi di lavoro negli ambienti cloud ibridi e Kubernetes con la stessa visibilità e gli stessi controlli delle policy forniti negli ambienti on-premise.
"Con questa soluzione, possiamo vedere facilmente ciò che succede tramite una dashboard. Possiamo rilevare e prevenire eventuali incidenti, come l'identificazione e il blocco dei movimenti laterali e i tentativi dannosi all'interno delle nostre reti", ha continuato Judzik.
Oggi, Akamai Guardicore Segmentation è parte integrante della struttura di sicurezza di Telecom Argentina. Oltre a fornire una solida microsegmentazione, la soluzione consente all'azienda di definire i controlli che supportano le sue certificazioni di sicurezza, tra cui la Sarbanes-Oxley Act, il PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) e l'ISO (International Organization for Standardization).
La continua evoluzione del suo sistema di sicurezza
In un ambiente in cui le telecomunicazioni, la tecnologia e le minacce informatiche sono in continua evoluzione, Telecom Argentina ritiene di dover sfruttare continuamente le tecnologie all'avanguardia in base alle esigenze aziendali. A tal fine, l'azienda ha investito in relazioni con partner strategici come Akamai.
"Intendiamo espandere l'utilizzo di Akamai Guardicore Segmentation nella nostra rete e scoprire altre soluzioni di Akamai che possono aiutarci a garantire un ambiente sicuro", ha concluso Judzik.
Informazioni su Telecom Argentina
Telecom Argentina è un'azienda in costante evoluzione, che offre prodotti per la connettività e l'intrattenimento e soluzioni tecnologiche a livello nazionale. Ci proponiamo di migliorare la vita digitale dei nostri oltre 30 milioni di clienti con un servizio flessibile e dinamico su tutti i loro dispositivi tramite connessioni fisse e mobili ad alta velocità e con una piattaforma di contenuti live e on-demand che integra serie, film, giochi, musica e spettacoli televisivi.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, offrendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.