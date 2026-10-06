Telecom Argentina es una empresa en constante evolución y tiene el objetivo de usar la tecnología para ayudar a sus 33 millones de clientes. Para ello, ofrece un conjunto de soluciones y servicios digitales basados en conexiones móviles o redes domésticas, que incluyen entretenimiento, servicios financieros digitales y soluciones para empresas. A medida que pasa el foco de las telecomunicaciones a la tecnología y de "telco" a "techco", necesita un nuevo modelo de plataforma digital y negocio más orientado hacia pilares como el Internet de las cosas, la tecnología financiera, la ciberseguridad y los hogares inteligentes. Como empresa que ofrece infraestructuras y servicios de gran alcance, Telecom Argentina cuenta con una superficie de ataque cada vez mayor. Para mejorar la visibilidad y la seguridad de la información confidencial, eligió Akamai Guardicore Segmentation.
"Con Akamai Guardicore Segmentation hemos ampliado nuestra cobertura de seguridad: ahora tenemos una mayor visibilidad de las amenazas potenciales y capacidad para mitigarlas".— Adrián Judzik, director de Seguridad, Telecom Argentina
Un líder digital para las conexiones en Argentina
Amenazas de ciberseguridad variadas
Telecom Argentina ofrece una infraestructura y unos servicios esenciales para conectar empresas y usuarios. La complejidad, interconexión y distribución de la empresa se traducen en una mayor superficie de ataque y un mayor riesgo de ciberataques y vulnerabilidades de Internet. Además, su variada cartera de servicios presenta desafíos de seguridad únicos.
Teniendo en cuenta la gran cantidad de datos confidenciales de clientes y usuarios de los que es responsable la empresa, Telecom Argentina necesitaba implementar un sistema de gestión de riesgos integral, polifacético y multicapa. La creciente amenaza del ransomware y su potencial de infringir la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, así como los sistemas de información correspondientes, llevaron a la empresa a priorizar sus esfuerzos de ciberseguridad para proteger los datos.
Como explica Adrián Judzik, director de Seguridad de Telecom Argentina: "Aunque se han sentado unas bases sólidas, es crucial continuar trabajando en la concienciación y la formación, ya que los riesgos a los que estamos expuestos y las tácticas de los atacantes evolucionan constantemente".
Akamai: El mejor aliado en estrategias de microsegmentación
Telecom Argentina sabía que la seguridad perimetral es esencial, pero no suficiente, por lo que se centró en la microsegmentación. Como comprendía la importancia de este enfoque de seguridad, la empresa eligió Akamai Guardicore Segmentation para proteger su infraestructura contra el ransomware y el robo de datos.
Telecom Argentina quedó impresionada con el apoyo que Akamai les proporcionó para la adopción de la solución, incluida la formación sobre cómo hacer un uso óptimo de funciones específicas. En palabras de Adrián: "Hemos podido aprovechar la solución de Akamai desde el primer día con unas pequeñas personalizaciones, lo que nos permite obtener resultados rápidamente".
Mejora significativa de la seguridad
Tras implementar Akamai Guardicore Segmentation, el proceso mejoró significativamente y aumentó la visibilidad, lo que permitió un mayor control de la seguridad. Ahora Telecom Argentina conoce en detalle lo que sucede en sus redes y puede aplicar las medidas y restricciones que antes no podían al usar únicamente reglas de hardware, según Adrián. En concreto, la empresa puede contener ataques a aplicaciones y cargas de trabajo en entornos de nube híbrida y Kubernetes, al tiempo que obtiene la misma visibilidad y controles de políticas de los que disfruta en su entorno local.
"Con esta solución, podemos visualizar fácilmente lo que ocurre a través de un panel. Podemos detectar y prevenir incidentes, como identificar y detener movimientos laterales e intentos maliciosos dentro de nuestras redes", añade Adrián.
En la actualidad, Akamai Guardicore Segmentation es una parte integral de la estructura de seguridad de Telecom Argentina. Además de ofrecer una microsegmentación sólida, la solución permite a la empresa definir controles que respalden sus certificaciones de seguridad, como la Ley Sarbanes-Oxley, el estándar de seguridad de datos del sector de las tarjetas de pago y la Organización Internacional de Normalización (ISO).
Evolución continua de su estrategia en materia de seguridad
En un entorno en el que las telecomunicaciones, la tecnología y las ciberamenazas evolucionan constantemente, Telecom Argentina cree firmemente en aprovechar continuamente la tecnología de vanguardia según sea necesario. Para ello, invierte en relaciones con partners estratégicos como Akamai.
"Ampliaremos el uso de Akamai Guardicore Segmentation en nuestras redes y exploraremos otras soluciones de Akamai que pueden ayudarnos a garantizar un entorno seguro", concluye Adrián.
Acerca de Telecom Argentina
Somos Telecom Argentina, una empresa en constante evolución, que ofrece experiencias de conectividad, entretenimiento y soluciones tecnológicas en todo el país. Mejoramos la vida digital de nuestros más de 30 millones de clientes, con un servicio flexible y dinámico en todos sus dispositivos a través de conexiones fijas y móviles de alta velocidad, y una plataforma de contenido en directo y a la carta que integra series, películas, juegos, música y programas de televisión.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el borde, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, al tiempo que proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.