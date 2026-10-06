Telecom Argentina ofrece una infraestructura y unos servicios esenciales para conectar empresas y usuarios. La complejidad, interconexión y distribución de la empresa se traducen en una mayor superficie de ataque y un mayor riesgo de ciberataques y vulnerabilidades de Internet. Además, su variada cartera de servicios presenta desafíos de seguridad únicos.

Teniendo en cuenta la gran cantidad de datos confidenciales de clientes y usuarios de los que es responsable la empresa, Telecom Argentina necesitaba implementar un sistema de gestión de riesgos integral, polifacético y multicapa. La creciente amenaza del ransomware y su potencial de infringir la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, así como los sistemas de información correspondientes, llevaron a la empresa a priorizar sus esfuerzos de ciberseguridad para proteger los datos.

Como explica Adrián Judzik, director de Seguridad de Telecom Argentina: "Aunque se han sentado unas bases sólidas, es crucial continuar trabajando en la concienciación y la formación, ya que los riesgos a los que estamos expuestos y las tácticas de los atacantes evolucionan constantemente".