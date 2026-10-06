Telecom Argentina

Telecom Argentinaは、企業とユーザーをつなぐ重要なインフラとサービスを提供しています。同社では複雑さ、相互接続性、分散性が原因でアタックサーフェスが拡大し、サイバー攻撃やインターネットの脆弱性のリスクが高まっています。また、同社の多様なサービスポートフォリオには、独自のセキュリティ上の課題があります。

Telecom Argentinaは、膨大な量の機微な顧客データやユーザーデータに対する責任を負っていることを考慮し、包括的・多面的・多層的なリスク管理システムを導入する必要がありました。ランサムウェアの脅威が増大し、情報とそれに対応する情報システムの機密性、完全性、可用性が害される可能性が高まっているため、同社はデータ保護のためのサイバーセキュリティ対策を優先しました。

Telecom ArgentinaのChief Security OfficerであるAdrián Judzik氏は次のように説明しています。「強固な基盤が構築されたものの、弊社がさらされるリスクと攻撃者の戦術は絶えず進化しているため、意識向上と教育に継続的に取り組むことが重要です」