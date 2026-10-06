Telecom Argentina

Telecom Argentinaは、テクノロジーを駆使して3,300万人の顧客を支援することを目指し、絶え間ない進化を遂げている企業です。エンターテインメント、金融デジタルサービス、企業向けの技術ソリューションなど、家庭接続およびモバイル接続をベースとしたデジタルサービスとソリューションのエコシステムを提供します。従来の通信会社から「テクノロジー会社」へと変革するなかで、同社はIoT、フィンテック、サイバーセキュリティ、スマートホームなどに関連する、新しいビジネスやデジタルプラットフォーム開発モデルを追求しています。幅広いインフラとサービスを提供しているTelecom Argentinaは、拡大し続けるアタックサーフェスに対処しています。機微な情報の可視性とセキュリティを強化するために、同社はAkamai Guardicore Segmentationを選択しました。
「Akamai Guardicore Segmentationを利用してセキュリティ範囲を拡大したことにより、潜在的な脅威に対する可視性が高まるとともに、脅威を緩和できるようになりました」— Telecom Argentina社、Chief Security Officer、Adrián Judzik氏
アルゼンチンのコネクテッド・デジタル・リーダー
さまざまなサイバーセキュリティ脅威に直面
Telecom Argentinaは、企業とユーザーをつなぐ重要なインフラとサービスを提供しています。同社では複雑さ、相互接続性、分散性が原因でアタックサーフェスが拡大し、サイバー攻撃やインターネットの脆弱性のリスクが高まっています。また、同社の多様なサービスポートフォリオには、独自のセキュリティ上の課題があります。
Telecom Argentinaは、膨大な量の機微な顧客データやユーザーデータに対する責任を負っていることを考慮し、包括的・多面的・多層的なリスク管理システムを導入する必要がありました。ランサムウェアの脅威が増大し、情報とそれに対応する情報システムの機密性、完全性、可用性が害される可能性が高まっているため、同社はデータ保護のためのサイバーセキュリティ対策を優先しました。
Telecom ArgentinaのChief Security OfficerであるAdrián Judzik氏は次のように説明しています。「強固な基盤が構築されたものの、弊社がさらされるリスクと攻撃者の戦術は絶えず進化しているため、意識向上と教育に継続的に取り組むことが重要です」
Akamai：マイクロセグメンテーション戦略の最高のパートナー
境界セキュリティは必要なものの、もはや十分なものではないことがわかったため、Telecom Argentinaはマイクロセグメンテーションに着目しました。同社はこのセキュリティアプローチの重要性を理解した上で、ランサムウェアやデータ窃取から自社のインフラを保護するために、Akamai Guardicore Segmentationを選択しました。
Telecom Argentinaは、特定の機能の最適な利用方法に関するトレーニングなど、ソリューションの導入に関するAkamaiのサポートに感銘を受けました。Judzik氏は次のように述べています。「Akamaiのソリューションは、ほとんどカスタマイズせずに1日目から活用できました。そのため、すぐに結果を出すことができました」
セキュリティが大幅に向上
Akamai Guardicore Segmentationの導入により、プロセスが大幅に改善され、セキュリティ監視の可視性が向上しました。現在、Telecom Argentinaはネットワーク全体で何が起こっているのかをより広範に把握できており、Judzik氏によると、ハードウェアルールだけでは成し得ない対策と制限を実行することができます。具体的には、ハイブリッドクラウド環境とKubernetes環境でアプリケーションやワークロードに対する攻撃を阻止しながら、オンプレミス環境でも同様の可視性とポリシー制御を実現できます。
「このソリューションを使用することにより、何が起こっているのかをダッシュボードで簡単に視覚化できます。ラテラルムーブメント（横方向の移動）やネットワーク内の悪性の試みを特定して阻止するなど、インシデントを検知して防止することができます」とJudzik氏は続けました。
現在、Akamai Guardicore SegmentationはTelecom Argentinaのセキュリティ構造に不可欠な要素となっています。このソリューションは、強力なマイクロセグメンテーションを可能にするだけでなく、サーベインス・オクスレー法、Payment Card Industry Data Security Standard（PCI DSS）、国際標準化機構（ISO）などのセキュリティ認定に対応する制御を定義できます。
セキュリティ体制を継続的に強化
通信、テクノロジー、サイバー脅威が絶えず進化している環境では、必要に応じて継続的に最先端のテクノロジーを活用することが効果的であると、Telecom Argentinaは考えています。そのため、同社はAkamaiなどの戦略的パートナーとの関係に投資しています。
Judzik氏は次のように締めくくりました。「弊社はネットワークにおけるAkamai Guardicore Segmentationの使用を拡大し、安全な環境を確立するために役立つ、他のAkamaiソリューションも検討する予定です」
Telecom Argentinaについて
Telecom Argentinaは、アルゼンチン全土で接続体験、エンターテインメント、技術ソリューションを提供し、絶え間ない進化を遂げている企業です。高速固定接続とモバイル接続を介してあらゆるデバイスで利用できる柔軟で動的なサービスや、シリーズ、映画、ゲーム、音楽、テレビ番組を統合するライブおよびオンデマンドのコンテンツプラットフォームを提供し、3,000万人以上の顧客のデジタルライフを向上させています。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが主導する世界の力となり、守るクラウド企業です。Akamaiのクラウドプラットフォームは、ハイパフォーマンスのクラウドコンピューティングをコアからエッジまで拡張することで、組織が次世代のAIアプリケーションを構築・拡張できるよう支援するとともに、企業を進化するサイバー脅威から守る包括的な多層型セキュリティを提供します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。