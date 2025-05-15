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Douglas Holland

Senior Solutions Engineer, Akamai

Douglas Holland es ingeniero sénior de soluciones de Akamai. Su gran pasión es mejorar la seguridad y las experiencias digitales en los sectores estatal, local y educativo (SLED). Gracias a su habilidad para convertir desafíos técnicos complejos en soluciones prácticas, Douglas ha desempeñado un papel fundamental a la hora de ayudar a las organizaciones de los sectores SLED de Estados Unidos a reforzar su presencia online frente a las ciberamenazas en constante evolución y mejorar su rendimiento. Su trabajo en Akamai pone de relieve el compromiso por proteger la infraestructura digital, haciendo que Internet sea un lugar más seguro tanto para las instituciones educativas como para los organismos gubernamentales. La experiencia de Douglas abarca no solo los aspectos técnicos de la ciberseguridad, sino también los aspectos estratégicos, lo que garantiza que las organizaciones estén preparadas para afrontar el futuro digital con confianza.

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