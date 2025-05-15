Douglas Holland é engenheiro sênior de soluções na Akamai, com uma forte paixão por aprimorar a segurança digital e as experiências dentro dos setores estadual, local e educacional (SLED). Proficiente em traduzir desafios técnicos complexos em soluções acionáveis, Douglas tem sido fundamental para ajudar as organizações SLED nos Estados Unidos a fortalecer sua presença online contra ciberameaças em evolução e, ao mesmo tempo, melhorar o desempenho. Seu trabalho na Akamai ressalta um compromisso com a proteção da infraestrutura digital, tornando a Internet um local mais seguro para instituições educacionais e órgãos governamentais. A experiência de Douglas abrange não apenas os aspectos técnicos da cibersegurança, mas também os estratégicos, garantindo que as organizações estejam equipadas para navegar no futuro digital com confiança.