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Douglas Holland

Senior Solutions Engineer, Akamai

Douglas Holland é engenheiro sênior de soluções na Akamai, com uma forte paixão por aprimorar a segurança digital e as experiências dentro dos setores estadual, local e educacional (SLED). Proficiente em traduzir desafios técnicos complexos em soluções acionáveis, Douglas tem sido fundamental para ajudar as organizações SLED nos Estados Unidos a fortalecer sua presença online contra ciberameaças em evolução e, ao mesmo tempo, melhorar o desempenho. Seu trabalho na Akamai ressalta um compromisso com a proteção da infraestrutura digital, tornando a Internet um local mais seguro para instituições educacionais e órgãos governamentais. A experiência de Douglas abrange não apenas os aspectos técnicos da cibersegurança, mas também os estratégicos, garantindo que as organizações estejam equipadas para navegar no futuro digital com confiança.

Artigos de Douglas Holland

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