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Douglas Holland

Senior Solutions Engineer, Akamai

Douglas Holland ist Senior Solutions Engineer bei Akamai und hat eine tiefe Leidenschaft für die Verbesserung der digitalen Sicherheit sowie den SLED-Markt (State, Local, and Education). Mit seiner Fähigkeit, komplexe technische Herausforderungen in umsetzbare Lösungen umzuwandeln, war Douglas entscheidend dabei, SLED-Unternehmen in den USA dabei zu unterstützen, ihre Onlinepräsenz vor sich entwickelnden Cyberbedrohungen zu schützen und gleichzeitig die Performance zu verbessern. Seine Arbeit bei Akamai unterstreicht das Engagement für die Sicherung der digitalen Infrastruktur und macht das Internet zu einem sichereren Ort für Bildungseinrichtungen und Behörden. Douglas‘ Fachwissen erstreckt sich nicht nur auf die technischen Aspekte der Cybersicherheit, sondern auch auf die strategischen Aspekte. So wird sichergestellt, dass Unternehmen in der Lage sind, die digitale Zukunft souverän zu steuern.

Beiträge von Douglas Holland

Ausgesperrt und erpresst: Der Kampf einer Stadt gegen Cyberkriminalität

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Lesen Sie, wie ein Plan und eine gewisse Vorbereitung entweder den Schweregrad eines Ransomware-Angriffs verringern oder den Angriff ganz verhindern können.

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