Douglas Holland est ingénieur en solutions senior chez Akamai. Il est passionné par l'amélioration de la sécurité numérique et des expériences dans les secteurs du SLED (State, Local et Education ; État, local et éducation). Fort de sa capacité à transformer des défis techniques complexes en solutions exploitables, Douglas a joué un rôle essentiel pour aider les organisations de SLED aux États-Unis à renforcer leur présence en ligne contre les cybermenaces en constante évolution, tout en améliorant leurs performances. Son travail chez Akamai souligne son engagement à sécuriser l'infrastructure numérique, faisant d'Internet un endroit plus sûr pour les établissements d'enseignement et les organismes gouvernementaux. L'expertise de Douglas couvre non seulement les aspects techniques de la cybersécurité, mais également ceux stratégiques, en veillant à ce que les entreprises aient les outils nécessaires pour évoluer en toute confiance dans l'avenir numérique.