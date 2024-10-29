Emily Lyons lidera iniciativas de marketing en productos en las soluciones de la aplicación de Akamai y de API Security. Empezó su carrera profesional en las áreas de marketing y tecnología, y ha ocupado diferentes cargos tanto en Norteamérica como en el Reino Unido. Aprovecha esta experiencia previa para abordar retos empresariales a nivel global, crear comunicaciones eficaces y comercializar soluciones específicas de nube, red y seguridad. Emily trabaja directamente con los equipos de Gestión de Productos, Ingeniería y Ventas de Akamai.