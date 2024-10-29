Emily Lyons leitet Produktmarketing-Initiativen für Akamai-Sicherheitslösungen für Anwendungen und APIs. Sie begann ihre Karriere in den Bereichen Marketing und Technologie und war in verschiedenen Positionen in Nordamerika sowie im Vereinigten Königreich tätig. Sie nutzt diesen Hintergrund, um bei der Lösung globaler geschäftlicher Herausforderungen, beim Aufbau einer effektiven Kommunikation und bei der Vermarktung von speziell entwickelten Cloud-, Netzwerk- und Sicherheitslösungen mitzuwirken. Emily arbeitet direkt mit den Akamai-Teams für Produktmanagement, Engineering und Vertrieb zusammen.