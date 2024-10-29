Emily Lyons dirige le iniziative di marketing dei prodotti nelle soluzioni per la sicurezza delle applicazioni e delle API di Akamai. Dopo aver iniziato la sua carriera nel marketing e nelle tecnologie, ha svolto vari ruoli in Nord America e nel Regno Unito. Il suo background le consente di aiutare a risolvere le sfide aziendali a livello globale, a instaurare comunicazioni efficaci e a lanciare sul mercato soluzioni personalizzate per il cloud, le reti e la sicurezza. Emily lavora direttamente con i team addetti alle vendite, alla progettazione e alla gestione dei prodotti di Akamai.