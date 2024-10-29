Emily Lyons dirige les initiatives de commercialisation des produits pour les applications et les solutions API Security d'Akamai. Elle a commencé sa carrière dans le marketing et la technologie, occupant différents postes en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. Ses différentes expériences lui donnent les clés pour résoudre des défis mondiaux, établir des communications efficaces et commercialiser des solutions ciblées de cloud, de réseau et de sécurité. Emily travaille directement avec les équipes Product Management, Engineering et Sales d'Akamai.