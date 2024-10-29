Emily Lyons lidera iniciativas de marketing de produto para as soluções da Akamai de segurança de aplicativos e APIs. Ela começou atuando em marketing e tecnologia, exercendo diversas funções na América do Norte e no Reino Unido. Ela usa essa experiência para ajudar a resolver desafios comerciais globais, criar comunicações eficazes e divulgar soluções de nuvem, rede e segurança específicas para o mercado. Emily trabalha diretamente com as equipes de Gerenciamento de produtos, Engenharia e Vendas da Akamai.