Harish Menon es director sénior de Servicios de seguridad de Akamai y dirige la estrategia de servicios y las operaciones a nivel mundial en toda la cartera de seguridad de Akamai. En 17 años en Akamai, Harish ha liderado equipos en diferentes regiones geográficas, abarcando la gestión de servicios, la gestión de productos, el marketing de productos, las operaciones en la nube, preventas y desarrollo de negocios. Anteriormente, dirigió la comercialización global del negocio de seguridad de aplicaciones de Akamai.