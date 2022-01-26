Harish Menon è Senior Director del reparto Security Services di Akamai, in cui è responsabile della strategia e delle operazioni dei servizi a livello globale per tutte le soluzioni per la sicurezza di Akamai. Nei suoi 17 anni in Akamai, Harish ha creato vari team dislocati in diverse aree geografiche, che si occupano di leadership dei servizi, gestione e marketing dei prodotti, operazioni nel cloud, pre-vendita e sviluppo aziendale. In precedenza è stato responsabile della strategia del go-to-market globale per il settore della sicurezza delle applicazioni di Akamai.