Harish Menon est Senior Director of Security Services chez Akamai et dirige la stratégie et les opérations des services à l'échelle mondiale pour l'ensemble du portefeuille de sécurité d'Akamai. En 17 ans chez Akamai, Harish a constitué des équipes dans différentes zones géographiques, couvrant la direction des services, la gestion de produits, le marketing produit, les opérations cloud. la prévente et le développement commercial. Il a auparavant dirigé le déploiement commercial mondial de la division de sécurité des applications d'Akamai.