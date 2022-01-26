Harish Menon é diretor sênior de serviços de segurança na Akamai e lidera a estratégia e as operações de serviços em âmbito global em todo o portfólio de segurança da Akamai. Ao longo de 17 anos na Akamai, Harish formou equipes em diversas regiões, abrangendo liderança de serviços, gestão de produtos, marketing de produtos, operações em nuvem, pré-vendas e desenvolvimento de negócios. Anteriormente, ele liderou a estratégia global de entrada no mercado (go-to-market) da unidade de segurança de aplicações da Akamai.