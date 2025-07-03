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Robin Marx

Senior II Technical Solutions Architect

El Dr. Robin Marx es especialista sénior en rendimiento web en la organización de preventa de Akamai. Ayuda a los clientes con las auditorías de rendimiento y ofrece recomendaciones personalizadas de mejora. Desde que realizó su doctorado en protocolos como QUIC y HTTP/3, Robin ha sido una de las mentes preclaras de este campo, explicando de manera accesible temas técnicos complejos en entradas de blogs y conferencias. Robin también tiene una afición algo inusual, ya que, los fines de semana, le gusta luchar con espadas medievales.

Publicaciones de Robin Marx

Mejoras reales del rendimiento 2025

July 03, 2025Robin Marx y Tim Vereecke

Obtenga más información sobre las mejoras de rendimiento que hemos realizado en los últimos 12 meses que aceleran las aplicaciones modernas, no solo sobre el papel, sino también para los usuarios reales.

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