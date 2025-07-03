El Dr. Robin Marx es especialista sénior en rendimiento web en la organización de preventa de Akamai. Ayuda a los clientes con las auditorías de rendimiento y ofrece recomendaciones personalizadas de mejora. Desde que realizó su doctorado en protocolos como QUIC y HTTP/3, Robin ha sido una de las mentes preclaras de este campo, explicando de manera accesible temas técnicos complejos en entradas de blogs y conferencias. Robin también tiene una afición algo inusual, ya que, los fines de semana, le gusta luchar con espadas medievales.