Dr. Robin Marx ist Senior Web Performance Specialist in der Presales-Abteilung von Akamai. Er unterstützt Kunden bei Performanceaudits und gibt individuelle Verbesserungsempfehlungen. Seitdem er seine Promotion über Protokolle wie QUIC und HTTP/3 abgeschlossen hat, ist Robin ein gefragter Vordenker auf seinem Fachgebiet. Er erklärt komplexe technische Themen in verständlichen Blogbeiträgen und Konferenzpräsentationen. In seiner Freizeit geht er einem eher ungewöhnlichen Hobby nach: Er tritt mit dem Langschwert gegen andere Kämpfer an.