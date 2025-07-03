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Robin Marx

Senior II Technical Solutions Architect

Dr. Robin Marx ist Senior Web Performance Specialist in der Presales-Abteilung von Akamai. Er unterstützt Kunden bei Performanceaudits und gibt individuelle Verbesserungsempfehlungen. Seitdem er seine Promotion über Protokolle wie QUIC und HTTP/3 abgeschlossen hat, ist Robin ein gefragter Vordenker auf seinem Fachgebiet. Er erklärt komplexe technische Themen in verständlichen Blogbeiträgen und Konferenzpräsentationen. In seiner Freizeit geht er einem eher ungewöhnlichen Hobby nach: Er tritt mit dem Langschwert gegen andere Kämpfer an.

Beiträge von Robin Marx

Echte Performanceverbesserungen 2025

July 03, 2025Robin Marx und Tim Vereecke

Lesen Sie mehr über die Performanceverbesserungen, die wir in den letzten 12 Monaten vorgenommen haben, um moderne Anwendungen schneller zu machen – und das nicht nur auf dem Papier, sondern spürbar für unsere Nutzer.

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