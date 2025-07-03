Robin Marx svolge il ruolo di Senior Web Performance Specialist nel reparto delle prevendite di Akamai. Nell'ambito delle sue mansioni, assiste i clienti con gli audit delle performance e fornisce consigli personalizzati su come migliorarle. Da quando ha conseguito un dottorato sui protocolli come QUIC e HTTP/3, Robin è diventato un esperto del settore, spiegando complessi argomenti tecnici in semplici blog e conferenze. Inoltre, Robin ha un hobby alquanto insolito perché, nei weekend, pratica la scherma.