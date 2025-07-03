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Robin Marx

Senior II Technical Solutions Architect

Robin Marx svolge il ruolo di Senior Web Performance Specialist nel reparto delle prevendite di Akamai. Nell'ambito delle sue mansioni, assiste i clienti con gli audit delle performance e fornisce consigli personalizzati su come migliorarle. Da quando ha conseguito un dottorato sui protocolli come QUIC e HTTP/3, Robin è diventato un esperto del settore, spiegando complessi argomenti tecnici in semplici blog e conferenze. Inoltre, Robin ha un hobby alquanto insolito perché, nei weekend, pratica la scherma.

Post di Robin Marx

I miglioramenti delle performance sugli utenti reali nel 2025

July 03, 2025Robin Marx e Tim Vereecke

Scoprite i miglioramenti delle performance da noi apportati negli ultimi 12 mesi che hanno reso più veloci le moderne applicazioni, non solo sulla carta, ma per gli utenti reali.

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