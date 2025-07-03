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Robin Marx

Senior II Technical Solutions Architect

O Dr. Robin Marx é Especialista sênior em Web Performance na organização de pré-vendas da Akamai. Ele ajuda os clientes com auditorias de desempenho e fornece recomendações personalizadas para melhoria. Desde que fez seu PhD em protocolos como QUIC e HTTP/3, Robin tem sido um líder de pensamento na área, explicando tópicos técnicos complexos em publicações de blog acessíveis e apresentações de conferências. Robin também tem um hobby um pouco incomum: nos fins de semana, ele gosta de praticar esportes de combate com espadas longas.

Publicações de Robin Marx

Melhorias reais de desempenho em 2025

July 03, 2025Robin Marx e Tim Vereecke

Leia sobre as melhorias de desempenho que fizemos nos últimos 12 meses e que tornam as aplicações modernas mais rápidas — não apenas no papel, mas para usuários reais.

Leia o blog