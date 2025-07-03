O Dr. Robin Marx é Especialista sênior em Web Performance na organização de pré-vendas da Akamai. Ele ajuda os clientes com auditorias de desempenho e fornece recomendações personalizadas para melhoria. Desde que fez seu PhD em protocolos como QUIC e HTTP/3, Robin tem sido um líder de pensamento na área, explicando tópicos técnicos complexos em publicações de blog acessíveis e apresentações de conferências. Robin também tem um hobby um pouco incomum: nos fins de semana, ele gosta de praticar esportes de combate com espadas longas.