Le Dr Robin Marx est Senior Web Performance Specialist au sein de l'équipe de vente d'Akamai. Il aide les clients à réaliser des audits de performances et fournit des recommandations sur mesure pour améliorer ces dernières. Depuis qu'il a réalisé son doctorat sur des protocoles comme QUIC et HTTP/3, Robin est un leader d'opinion sur le terrain, en rendant accessibles des sujets techniques complexes dans des articles de blog et des présentations de conférence. Robin a également un hobby quelque peu inhabituel : le week-end, il aime frapper des gens avec de longues épées.