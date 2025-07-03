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Robin Marx

Senior II Technical Solutions Architect

Le Dr Robin Marx est Senior Web Performance Specialist au sein de l'équipe de vente d'Akamai. Il aide les clients à réaliser des audits de performances et fournit des recommandations sur mesure pour améliorer ces dernières. Depuis qu'il a réalisé son doctorat sur des protocoles comme QUIC et HTTP/3, Robin est un leader d'opinion sur le terrain, en rendant accessibles des sujets techniques complexes dans des articles de blog et des présentations de conférence. Robin a également un hobby quelque peu inhabituel : le week-end, il aime frapper des gens avec de longues épées.

Articles rédigés par Robin Marx

Améliorations réelles des performances 2025

July 03, 2025Robin Marx et Tim Vereecke

Découvrez les améliorations de performances que nous avons apportées au cours des 12 derniers mois, qui accélèrent les applications actuelles, pas seulement sur papier, mais aussi pour les utilisateurs réels.

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