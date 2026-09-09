Cumplimiento de NIS2 en la era de la IA: por qué la ciberseguridad tradicional no es suficiente

Cumplir los requisitos de la NIS2 se ha vuelto mucho más difícil a medida que evoluciona el panorama de las ciberamenazas.
La IA beneficia tanto a los expertos en protección como a los atacantes.
Ayuda a los equipos de seguridad a analizar las amenazas más rápido, al introducir funciones como el análisis de exposición y la consulta de incidentes en lenguaje natural. Esto ayuda a trazar las rutas de ataque y a evaluar el impacto de una brecha a una velocidad que se adapte al ritmo de los ataques modernos.
Al mismo tiempo, los atacantes utilizan la IA para automatizar el reconocimiento, detectar vulnerabilidades y acelerar el movimiento lateral una vez que obtienen acceso.
Aunque la NIS2 no regula explícitamente la IA, las organizaciones deben tener en cuenta cómo cambia la IA sus ciberriesgos, sus obligaciones de control y su capacidad para cumplir los requisitos de la directiva.
Muchas arquitecturas de seguridad tradicionales siguen dependiendo en gran medida de las defensas perimetrales, la investigación manual y los controles de red estáticos. Lamentablemente, estos enfoques tienen dificultades para seguir el ritmo de los ataques modernos, especialmente en entornos de nube híbrida, con empleados remotos y cadenas de suministro cada vez más complejas.
El desafío no consiste simplemente en prevenir todos los ataques, sino en limitar la distancia que un atacante puede recorrer una vez que está dentro de su entorno.