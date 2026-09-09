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Cumplimiento de NIS2 en la era de la IA: por qué la ciberseguridad tradicional no es suficiente

September 09, 2026 by David Elmaleh

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Conclusiones clave

NIS2 cambia la responsabilidad ejecutiva al hacer que los directivos sean directamente responsables de la ciberresiliencia, con el respaldo de unos estrictos plazos de notificación de 24 horas.

La IA acelera las amenazas a velocidad de máquina, lo que hace que la seguridad perimetral tradicional y la respuesta manual ante incidentes no sean suficientes.

Para lograr el cumplimiento, es necesario demostrar una contención rápida de las brechas, proteger las cadenas de suministro complejas y mantener la continuidad de las operaciones empresariales.

La microsegmentación basada en IA ayuda a detener el movimiento lateral, aísla las cargas de trabajo comprometidas y proporciona visibilidad en tiempo real para satisfacer a los reguladores.

La introducción de laDirectiva NIS2 (Directiva sobre seguridad de las redes y la información 2) representa uno de los mayores cambios en la legislación europea sobre ciberseguridad de los últimos años. Las organizaciones ya no pueden ver la ciberseguridad como una responsabilidad exclusiva del departamento de TI. 

Los equipos ejecutivos son ahora directamente responsables de garantizar que se aplican los controles de seguridad adecuados, y los incidentes importantes requieren ser notificados en tan solo 24 horas.

Al mismo tiempo, la IA ha cambiado radicalmente la forma en que se desarrollan los ciberataques.

Las amenazas que antes tardaban días o semanas en desarrollarse, ahora se pueden lanzar en cuestión de minutos. El reconocimiento automatizado, el phishing asistido por IA y las campañas de ransomware cada vez más sofisticadas han reducido drásticamente el tiempo que las organizaciones tienen para detectar y contener un ataque.

Para las empresas sujetas a la NIS2, esto plantea una pregunta difícil:

¿Cómo puede demostrar que su organización puede contener una brecha antes de que se convierta en un incidente grave?

¿Qué es NIS2?

La NIS2 cambia radicalmente la forma en que las organizaciones abordan la ciberseguridad. 

En lugar de tratar la ciberseguridad como un problema de TI, la directiva la convierte en una responsabilidad a nivel de la junta directiva, introduciendo requisitos más estrictos en torno al control, la gestión de riesgos y la notificación de incidentes.

La NIS2 actualiza y amplía la Directiva NIS original, reforzando la ciberresiliencia en una gama más amplia de organizaciones y sectores esenciales.

Resiliencia, no solo cumplimiento

En un principio, muchas organizaciones abordan la NIS2 como otro ejercicio de cumplimiento.

Sin embargo, esta directiva está diseñada para mejorar la resiliencia operativa en lugar de simplemente introducir más documentación.

Ya no se centra únicamente en prevenir los ataques. Los órganos de gestión de las organizaciones que prestan servicios esenciales deben ser capaces de demostrar, y no solo de afirmar, que pueden:

  • Minimizar el impacto de un ciberincidente

  • Proteger los servicios esenciales

  • Gestionar los riesgos de la cadena de suministro

  • Mantener la continuidad del negocio

  • Comprender rápidamente qué se ha visto afectado cuando se ha producido un incidente

Y, en virtud de la NIS2, los órganos de gestión pueden ser considerados responsables del incumplimiento. En un entorno en el que las ciberamenazas se mueven cada vez más a velocidad de máquina, estos requisitos ejercen una presión significativa sobre los modelos de seguridad tradicionales. 

Akamai Guardicore Segmentation se ha diseñado precisamente para este escenario. Proporciona a los equipos ejecutivos y de seguridad una visibilidad demostrable de la contención real de un incidente.

Cumplimiento de la NIS2 en la era de la IA

Cumplir los requisitos de la NIS2 se ha vuelto mucho más difícil a medida que evoluciona el panorama de las ciberamenazas.

La IA beneficia tanto a los expertos en protección como a los atacantes.

Ayuda a los equipos de seguridad a analizar las amenazas más rápido, al introducir funciones como el análisis de exposición y la consulta de incidentes en lenguaje natural. Esto ayuda a trazar las rutas de ataque y a evaluar el impacto de una brecha a una velocidad que se adapte al ritmo de los ataques modernos.

Al mismo tiempo, los atacantes utilizan la IA para automatizar el reconocimiento, detectar vulnerabilidades y acelerar el movimiento lateral una vez que obtienen acceso.

Aunque la NIS2 no regula explícitamente la IA, las organizaciones deben tener en cuenta cómo cambia la IA sus ciberriesgos, sus obligaciones de control y su capacidad para cumplir los requisitos de la directiva. 

Muchas arquitecturas de seguridad tradicionales siguen dependiendo en gran medida de las defensas perimetrales, la investigación manual y los controles de red estáticos. Lamentablemente, estos enfoques tienen dificultades para seguir el ritmo de los ataques modernos, especialmente en entornos de nube híbrida, con empleados remotos y cadenas de suministro cada vez más complejas.

El desafío no consiste simplemente en prevenir todos los ataques, sino en limitar la distancia que un atacante puede recorrer una vez que está dentro de su entorno.

Los 4 principales desafíos relacionados con la NIS2 a los que se enfrentan los directivos

A medida que las organizaciones trabajan para lograr el cumplimiento de la normativa NIS2, satisfacer los requisitos de la directiva resulta ser un desafío constante en cuatro áreas clave:

  1. Demostrar una contención rápida de las brechas de seguridad

  2. Gestionar los riesgos de la cadena de suministro

  3. Mantener la continuidad del negocio

  4. Cumplir los requisitos de notificación de la NIS2

Demostrar una contención rápida de las brechas de seguridad

Las organizaciones necesitan evidencias de que los controles de seguridad pueden contener activamente un incidente antes de que se extienda a través de los sistemas esenciales (Artículos 21(1) y 21(2)(f)).

Gestionar los riesgos de la cadena de suministro

La NIS2 amplía la responsabilidad más allá de la propia infraestructura de una organización (Artículo 21(2)(d)). Los proveedores y colaboradores externos también deben tratarse como parte de la estrategia de seguridad general, lo que incluye garantizar que una credencial de proveedor comprometida por sí sola no sea suficiente para llegar a los sistemas esenciales. Capacidades como la autenticación multifactorial, que fuerza la autenticación en el nivel de conexión en lugar de solo en el perímetro de la red, están diseñadas precisamente para este escenario.

Mantener la continuidad del negocio

Los controles de seguridad deben reforzar la resiliencia sin introducir interrupciones ni complejidades operativas innecesarias (Artículo 21(2)(c)).

Cumplir los requisitos de notificación de la NIS2

La responsabilidad personal combinada con unos estrictos plazos de notificación (Artículo 23), una advertencia temprana en 24 horas, una notificación de incidentes en 72 horas y un informe completo en un plazo de 1 mes, significa que las organizaciones necesitan una visibilidad inmediata del alcance de un incidente y de su impacto empresarial.

Estos desafíos requieren algo más que la seguridad perimetral tradicional o los ejercicios de cumplimiento periódicos.

Requieren una visibilidad continua y una contención rápida.

Por qué la segmentación basada en IA es la respuesta

El hilo conductor que une estos desafíos es la visibilidad y la contención. La microsegmentación moderna se encarga del aspecto de contención al restringir la comunicación innecesaria entre cargas de trabajo, aplicaciones y entornos. 

En lugar de asumir que las brechas siempre pueden prevenirse, la segmentación se centra en garantizar que los atacantes no puedan moverse libremente una vez que se produce una vulneración inicial.

Cuando se combina con la automatización y la visibilidad continua, la segmentación puede ayudar a las organizaciones a:

  • Reducir el movimiento lateral

  • Aislar las cargas de trabajo comprometidas

  • Minimizar las interrupciones operativas

  • Mejorar la visibilidad en los entornos híbridos

  • Simplificar la recopilación de evidencias para la notificación normativa

A medida que la IA sigue acelerando el ritmo de los ciberataques, estas funciones son cada vez más importantes para las organizaciones que se esfuerzan por cumplir los requisitos de la NIS2.

Nuestra plataforma de microsegmentación

Akamai Guardicore Segmentation es una plataforma definida por software y centrada en los activos que se ha diseñado específicamente para la era de la IA:

  • El análisis de exposición y respuesta (ExAR) asigna continuamente rutas de ataque antes de que los atacantes las exploten. 

  • Las capacidades de consulta de información permiten a los equipos utilizar la búsqueda en lenguaje natural para determinar al instante la onda expansiva de una brecha. 

  • El motor de políticas generativo reduce el movimiento lateral mediante la automatización de la creación de políticas para limitar drásticamente el alcance de una credencial o carga de trabajo comprometida. 

Ayuda a las organizaciones a comprender qué hay conectado, limita hasta donde pueden llegar los atacantes una vez dentro y muestra rápidamente el impacto de un incidente.

Dé el siguiente paso

Comprender los requisitos de la NIS2 es solo el primer paso.

El verdadero desafío es implementar controles de seguridad que satisfagan a los reguladores y protejan las operaciones empresariales. Nuestro white paper explora cómo la segmentación moderna ayuda a las organizaciones a hacer exactamente eso.

Descubra cómo:

  • Contener las brechas más rápido mediante la creación de políticas y mapas de exposición basados en IA

  • Reducir el riesgo de la cadena de suministro restringiendo el acceso de los proveedores únicamente a lo que se requiere contractualmente

  • Mantener la continuidad del negocio con un enfoque centrado en la simulación que prueba las políticas antes de aplicarlas

  • Simplificar la notificación normativa con una visión en tiempo real y en lenguaje natural del alcance de una brecha 

Descargue Cumplimiento de NIS2 en la era de la IA para ver cómo la segmentación puede ayudarle a cumplir los requisitos de la NIS2 con confianza.

Descargar white paper

Preguntas frecuentes

La Directiva NIS2 es una ley de ciberseguridad de la UE diseñada para reforzar la resiliencia de las organizaciones que operan en sectores esenciales. Introduce estándares más altos para la gestión de riesgos, la notificación de incidentes, la seguridad de la cadena de suministro y la responsabilidad a nivel de junta directiva, al tiempo que amplía el alcance del cumplimiento de las organizaciones.

Aunque la NIS2 proporciona un marco común, se aplica a través de las legislaciones nacionales en cada Estado miembro de la UE.

NIS2 son las siglas en inglés de Network and Information Security Directive 2 (octubre de 2024). Se trata de la legislación actualizada de la Unión Europea sobre ciberseguridad, que sustituye a la Directiva NIS original introducida en 2016. La directiva amplía el número de organizaciones en cuanto a su ámbito de aplicación e introduce requisitos más estrictos para la ciberseguridad, el control, la gestión de riesgos y la notificación de incidentes.

 

La NIS2 se aplica a la seguridad y la resiliencia de las redes, los sistemas de información y los servicios digitales de una organización. Esto incluye el control de la ciberseguridad, la gestión de riesgos, la respuesta ante incidentes, la continuidad del negocio, la seguridad de la cadena de suministro, los entornos de nube y la tecnología operativa.

Aunque la IA no está regulada específicamente por la NIS2, las organizaciones deben tener en cuenta cómo los sistemas y servicios de IA de terceros afectan a su ciberriesgo y a su resiliencia en general.

La NIS2 se aplica a organizaciones clasificadas como entidades esenciales o importantes que operan en sectores como la energía, la atención sanitaria, los servicios financieros, el transporte, la fabricación, la infraestructura digital, los servicios de TIC y la administración pública.

Muchas organizaciones medianas y grandes con más de 50 empleados o un volumen de negocio anual de más de 10 millones de euros pueden estar dentro del ámbito de aplicación, aunque su inclusión o no depende del sector y de la implementación a nivel nacional.

El cumplimiento de NIS2 significa cumplir los requisitos de ciberseguridad, control y resiliencia de la directiva. En lugar de ser una certificación puntual, requiere que las organizaciones identifiquen, gestionen y reduzcan continuamente los ciberriesgos.

Esto incluye la implementación de controles de seguridad adecuados, la gestión del riesgo de la cadena de suministro, el mantenimiento de las capacidades de respuesta ante incidentes, el respaldo a la continuidad del negocio y la demostración de un control eficaz. A medida que aumenta la adopción de la IA, las organizaciones también deben asegurarse de que los riesgos relacionados con la IA se incorporen a su estrategia de ciberseguridad más amplia.

Preguntas frecuentes

Acerca del autor

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David Elmaleh

David Elmaleh is Director of Product Management at Akamai, where he leads Product Portfolio Management for Zero Trust security solutions with a focus on go-to-market strategy. He brings more than 20 years of comprehensive expertise spanning networking, application security, and network security. Throughout his career, he has successfully driven product innovation, defined vision, and accelerated growth across both the enterprise security and carrier networking sectors. David holds an M.Sc. in Electrical and Electronics Engineering from Université Paris-Est and is a frequent speaker at industry events.

Ver biografía del autor

Etiquetas

Ciberseguridad
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