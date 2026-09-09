Cumplimiento de NIS2 en la era de la IA: por qué la ciberseguridad tradicional no es suficiente

La introducción de laDirectiva NIS2 (Directiva sobre seguridad de las redes y la información 2) representa uno de los mayores cambios en la legislación europea sobre ciberseguridad de los últimos años. Las organizaciones ya no pueden ver la ciberseguridad como una responsabilidad exclusiva del departamento de TI.

Los equipos ejecutivos son ahora directamente responsables de garantizar que se aplican los controles de seguridad adecuados, y los incidentes importantes requieren ser notificados en tan solo 24 horas.

Al mismo tiempo, la IA ha cambiado radicalmente la forma en que se desarrollan los ciberataques.

Las amenazas que antes tardaban días o semanas en desarrollarse, ahora se pueden lanzar en cuestión de minutos. El reconocimiento automatizado, el phishing asistido por IA y las campañas de ransomware cada vez más sofisticadas han reducido drásticamente el tiempo que las organizaciones tienen para detectar y contener un ataque.

Para las empresas sujetas a la NIS2, esto plantea una pregunta difícil:

¿Cómo puede demostrar que su organización puede contener una brecha antes de que se convierta en un incidente grave?