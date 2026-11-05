Este formulario está destinado a las autoridades competentes de los Estados miembros de la UE, la Comisión Europea o el Consejo Europeo de Servicios Digitales para denunciar contenido ilegal o solicitar información de conformidad con los artículos 9 y 10 de la Ley de Servicios Digitales (DSA).

Si no es usted una autoridad competente y desea presentar una solicitud en virtud de la DSA, utilice este formulario; de lo contrario, su notificación no será procesada.

El formulario debe rellenarse en inglés.