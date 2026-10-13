A medida que los empleados adoptan herramientas de IA en toda la organización, el uso no gestionado crea importantes vulnerabilidades de seguridad. El control de uso de la IA puede ayudar. Acceda a esta Guía del comprador para:

Descubra los riesgos ocultos de filtración de datos asociados a la adopción de la IA no gestionada.

los riesgos ocultos de filtración de datos asociados a la adopción de la IA no gestionada. Identifique los errores más comunes a la hora de evaluar las plataformas de control de uso de la IA empresarial.

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