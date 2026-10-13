À medida que os funcionários adotam ferramentas de inteligência artificial em toda a organização, o uso descontrolado dessas tecnologias pode gerar graves vulnerabilidades de segurança. O controle de uso de IA pode ajudar. Acesse este Guia do Comprador e:
- Descubra os riscos ocultos de vazamento de dados associados à adoção descontrolada de inteligência artificial.
- Identifique os principais desafios ao avaliar plataformas de controle de uso de inteligência artificial em empresas.
- Avalie as principais características necessárias para a governança e a aplicação de políticas de IA em tempo real.