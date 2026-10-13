À medida que os funcionários adotam ferramentas de inteligência artificial em toda a organização, o uso descontrolado dessas tecnologias pode gerar graves vulnerabilidades de segurança. O controle de uso de IA pode ajudar. Acesse este Guia do Comprador e:

Descubra os riscos ocultos de vazamento de dados associados à adoção descontrolada de inteligência artificial.

os riscos ocultos de vazamento de dados associados à adoção descontrolada de inteligência artificial. Identifique os principais desafios ao avaliar plataformas de controle de uso de inteligência artificial em empresas.

os principais desafios ao avaliar plataformas de controle de uso de inteligência artificial em empresas. Avalie as principais características necessárias para a governança e a aplicação de políticas de IA em tempo real.