À mesure que les employés adoptent des outils d'IA dans toute l'entreprise, une utilisation non contrôlée de ces outils peut entraîner de graves vulnérabilités en matière de sécurité. Le contrôle de l'utilisation de l'IA peut vous aider. Consultez ce guide de l'acheteur pour :

découvrir les risques cachés de fuite de données liés à l'adoption non contrôlée de l'IA ;

les risques cachés de fuite de données liés à l'adoption non contrôlée de l'IA ; identifier les pièges courants lors de l'évaluation des plateformes de contrôle de l'utilisation de l'IA en entreprise ;

les pièges courants lors de l'évaluation des plateformes de contrôle de l'utilisation de l'IA en entreprise ; évaluer les principales fonctionnalités nécessaires à la gouvernance de l'IA en temps réel et à l'application des règles.