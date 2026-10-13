Man mano che i dipendenti adottano strumenti di AI a livello aziendale, un utilizzo non gestito crea significative vulnerabilità di sicurezza. Il controllo dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale può essere d'aiuto. Consulta questa guida all'acquisto per:
- Scoprire i rischi nascosti che portano alle fughe di dati associati all'adozione dell'AI senza un'adeguata gestione.
- Identificare le insidie più comuni nella valutazione delle piattaforme per il controllo dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno dell'azienda.
- Valutare le principali funzionalità necessarie per la governance dell'AI in tempo reale e l'applicazione delle relative policy.