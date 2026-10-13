Wenn Mitarbeiter im gesamten Unternehmen KI‑Tools einsetzen, schafft eine unkontrollierte Nutzung erhebliche Sicherheitslücken – KI‑Nutzungskontrolle kann dieses Problem lösen. Holen Sie sich den Kaufberater, um Unterstützung in folgenden Bereichen zu erhalten:
- Entdecken Sie die versteckten Datenleck-Risiken, die mit unkontrollierter KI‑Nutzung verbunden sind.
- Vermeiden Sie häufige Fallstricke bei der Bewertung von Plattformen für KI‑Nutzungskontrolle.
- Bewerten Sie die wichtigsten Funktionen, die für Echtzeit-KI‑Governance und -Richtliniendurchsetzung erforderlich sind.