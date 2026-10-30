Fundada en 1963, Cocamar Agroindustrial Cooperative apoya a más de 20 000 familias agrícolas en todo Brasil. Cada etapa de su negocio depende de la tecnología, desde aceptar las entregas de cereal hasta emitir recibos.

"Nuestras operaciones están muy automatizadas", explica Paula Rebelo, directora ejecutiva de TI de Cocamar Agroindustrial Cooperative. "La tecnología acelera el negocio, pero también aumenta la importancia de la seguridad de la información".

A medida que Cocamar se expandía tanto geográfica como financieramente, su transformación digital se aceleró. Las nuevas aplicaciones, API e integraciones ayudaron a respaldar ese crecimiento. Pero también aumentó el potencial de ciberriesgos, incluidas las brechas y los accesos no autorizados.

La importancia de proteger los sistemas de Cocamar es especialmente evidente durante la temporada de cosecha. Cuando los agricultores entregan el maíz o la soja, los sistemas automatizados reciben cada envío, clasifican las cosechas y emiten los recibos en cuestión de minutos. Cualquier interrupción puede retrasar las operaciones y afectar a la confianza que los miembros de la cooperativa depositan en la organización.

"No podemos arriesgarnos a cerrar una planta o retrasar un envío debido a una brecha de seguridad", afirma Paula.

A medida que Cocamar continuaba añadiendo servicios digitales, cada nueva conexión creaba otro punto de entrada potencial para los atacantes. El equipo de seguridad sabía que necesitaba una mayor protección antes de que esos riesgos se convirtieran en problemas empresariales.