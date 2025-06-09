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Daniel Messing

Spécialiste chevronné du renseignement sur les menaces, Daniel Messing possède plus de dix ans d'expérience dans les secteurs public et privé. En tant que chercheur principal en sécurité au sein de l'équipe de réponse aux renseignements sur la sécurité, il a joué un rôle déterminant dans l'élaboration, l'amélioration et la montée en puissance des programmes mondiaux de renseignements sur les menaces, tant chez Akamai que dans d'autres organisations. En dehors du travail, Daniel aime lire et faire du sport.

Articles de Daniel Messing

Deux botnets, une faille : Mirai exploite une vulnérabilité de Wazuh pour se propager

June 09, 2025Daniel Messing et Kyle Lefton

L'équipe SIRT d'Akamai a identifié une exploitation active de la vulnérabilité CVE-2025-24016 de désérialisation non sécurisée et exploitable à distance contre des serveurs Wazuh.

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Une vulnérabilité dans enregistreurs vidéo numériques DigiEver DS-2105 Pro est exploitée pour propager des logiciels malveillants.

December 19, 2024Daniel Messing,  Kyle Lefton,  et Larry Cashdollar

Une vulnérabilité dans les enregistreurs vidéo numériques DigiEver DS-2105 Pro est exploitée afin de diffuser une variante de Mirai modifiée pour utiliser des algorithmes de chiffrement améliorés.

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