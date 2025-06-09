Spécialiste chevronné du renseignement sur les menaces, Daniel Messing possède plus de dix ans d'expérience dans les secteurs public et privé. En tant que chercheur principal en sécurité au sein de l'équipe de réponse aux renseignements sur la sécurité, il a joué un rôle déterminant dans l'élaboration, l'amélioration et la montée en puissance des programmes mondiaux de renseignements sur les menaces, tant chez Akamai que dans d'autres organisations. En dehors du travail, Daniel aime lire et faire du sport.