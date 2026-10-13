Clonez le projet :

git clone https://github.com/akamai-developers/rag-langgraph-k8s-quickstart.git

cd rag-langgraph-k8s-quickstart

Copiez le fichier d'exemple Terraform et configurez-le avec votre jeton API Akamai Cloud et vos paramètres de ressources préférés :

cp terraform/terraform.tfvars.example terraform/terraform.tfvars

Provisionnez le cluster LKE, deux bases de données PostgreSQL et un bucket de stockage en mode objet :

cd terraform

terraform init

terraform plan

terraform apply

Veillez à la sécurité des sorties Terraform. Elles contiennent des informations de connexion sensibles.