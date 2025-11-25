Cloud

Blog di Akamai | Perché la fusione tra Linode e Akamai ha trasformato il modo di utilizzare il cloud da parte degli sviluppatori

Sono passate appena tre settimane da quando Akamai ha dato ufficialmente il benvenuto a Linode nella sua squadra e mi sento incoraggiato dall'entusiasmo espresso da molti riguardo alla fusione delle due aziende, fin dall'annuncio dell'acquisizione, avvenuta a febbraio. Parlando con noi, gli analisti del settore usano la parola "trasformativa" per riassumere il potenziale impatto della nostra fusione sul mercato.