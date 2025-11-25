Il team addetto alla sicurezza delle informazioni di Akamai desidera avvisarvi di una truffa che sta circolando su Telegram. I truffatori sembrano contattare più persone, pur fingendo di rappresentare Akamai Technologies e sollecitando pagamenti o investimenti tramite criptovalute per varie attività, quali corsi o trading online.
Nota: Akamai non gestisce alcun canale su Telegram. Teniamo a precisare che non offriamo tali corsi e non siamo coinvolti in alcuno schema d'investimento di tale natura; inoltre, non assumiamo né intraprendiamo alcuna attività di assunzione tramite Telegram. Eventuali comunicazioni di questo tipo devono essere considerate fraudolente
e Akamai ne ha informato le forze dell'ordine. Raccomandiamo, inoltre, a chiunque ritenga di essere stato preso di mira o coinvolto in una truffa di questo tipo di contattare il proprio comando delle forze dell'ordine locale.
Best practice: segnalare sempre un abuso
Apprezziamo coloro che hanno segnalato questo problema e vi preghiamo di segnalare altri eventuali tentativi di social engineering.
Sicurezza online generale
Tenete presente che le pratiche generali di sicurezza online includono quanto segue:
- Verificare i servizi forniti dall'azienda su siti web ufficiali e piattaforme attendibili.
- Verificare sempre l'autenticità delle offerte non richieste.
- Non condividere informazioni personali o finanziarie con contatti sconosciuti.
- Prestare attenzione alle promesse di guadagnare somme elevate o in modo rapido.
- Evitare inviti su chat o gruppi di Telegram non ufficiali.
- Segnalare attività sospette alla piattaforma e alle autorità competenti.
Tag