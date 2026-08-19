Che cos'è il TTFT?

[00:00–00:16] Definizione di TTFT: il tempo per il primo byte (TTFT) viene definito come la metrica che misura la velocità con cui un modello di AI inizia a generare la sua prima risposta alla query di un utente
[00:16–00:32] Impatto sulle user experience: come il TTFT cambia la psicologia del gioco, facendo sentire le app scattanti quando sono veloci o incerte quando si verifica un ritardo
[00:32–00:41] Variabili tecniche: una panoramica sui principali fattori tecnici che influenzano il TTFT, tra cui dimensioni del modello, lunghezza delle code hardware e architettura delle applicazioni
[00:41-00:52] Collo di bottiglia della prossimità: uno sguardo dettagliato alla prossimità degli utenti come principale ostacolo che influisce sulla distanza fisica e sul percorso di rete verso l'infrastruttura di hosting
[00:52–01:04] Infrastruttura rispetto al modello: la conclusione finale sottolinea che il rallentamento nelle performance dell'intelligenza artificiale deriva solitamente dall'infrastruttura circostante piuttosto che dal modello stesso