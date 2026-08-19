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Was ist TTFT?

Erfahren Sie, was die TTFT misst, was sie beeinflusst und warum die Infrastruktur dafür sorgen kann, dass sich Anwendungen langsam anfühlen.

Videozusammenfassung

Videozusammenfassung

[00:00–00:16] Definition von TTFT: Erläuterung der Zeit bis zum ersten Token (Time to First Token, TTFT) als Metrik, die misst, wie schnell ein KI‑Modell beginnt, seine erste Antwort auf eine Nutzerabfrage zu generieren

[00:16–00:32] Auswirkungen auf das Nutzererlebnis: Diskussion darüber, wie TTFT als psychologischer Gamechanger wirkt, da sich Anwendungen flott anfühlen, wenn sie schnell sind, und defekt anfühlen, wenn sie verzögert reagieren

[00:32–00:41] Technische Variablen: Überblick über die wichtigsten technischen Faktoren, die TTFT beeinflussen, einschließlich Modellgröße, Hardware-Warteschlangenlänge und Anwendungsarchitektur

[00:41–00:52] Nähe als Engpass: Detaillierte Betrachtung der Nähe zu Nutzern als primärer Engpass, der sich auf die physische Entfernung und die Netzwerkroute zur Hosting-Infrastruktur auswirkt

[00:52–01:04] Infrastruktur wichtiger als Modell: Abschließende Schlussfolgerung, dass schleppende KI‑Performance in der Regel auf die umgebende Infrastruktur und nicht auf das Modell selbst zurückzuführen ist

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