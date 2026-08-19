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Qu'est-ce que le TTFT

Découvrez ce que mesure le TTFT, quels facteurs l'influencent et pourquoi l'infrastructure peut donner l'impression que les applications d'IA sont lentes.

Résumé de la vidéo

Résumé de la vidéo

[00:00 - 00:16] Définition du TTFT : le temps jusqu'au premier jeton (TTFT) est une mesure qui indique la rapidité avec laquelle un modèle d'IA commence à générer sa première réponse à une requête utilisateur

[00:16 - 00:32] Impact sur l'expérience utilisateur : le TTFT joue un rôle déterminant dans la perception des utilisateurs : lorsqu'il est faible, les applications paraissent réactives, et lorsqu'il est élevé, elles peuvent sembler lentes, voire défaillantes

[00:32 - 00:41] Variables techniques : aperçu des principaux facteurs techniques qui affectent le TTFT, notamment la taille du modèle, les files d'attente matérielles et l'architecture de l'application

[00:41 - 00:52] Le goulet d'étranglement de la proximité : analyse détaillée de la proximité de l'utilisateur comme principal goulet d'étranglement, en raison de la distance physique et du chemin réseau qui le séparent de l'infrastructure d'hébergement

[00:52 - 01:04] L'infrastructure plutôt que le modèle : conclusion selon laquelle les ralentissements observés dans les applications d'IA sont généralement dus à l'infrastructure sous-jacente plutôt qu'au modèle lui-même

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