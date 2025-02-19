AI への攻撃を認識し、AI アプリケーションの保護戦略を策定する方法

サイバー犯罪者たちは、プロンプトインジェクション、データポイズニング、ジェイルブレイクなどの攻撃を使用して AI を武器化しています。AI のセキュリティはかつてないほど重要になっています。