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Ziv Eli

Ziv Eliによる記事

AI への攻撃を認識し、AI アプリケーションの保護戦略を策定する方法

February 19, 2025Ziv Eli and Gal Meiri

サイバー犯罪者たちは、プロンプトインジェクション、データポイズニング、ジェイルブレイクなどの攻撃を使用して AI を武器化しています。AI のセキュリティはかつてないほど重要になっています。

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