エンタープライズAIを加速するAkamai Valkey Managed Database

生成AIの台頭により、アプリケーションの構築方法は変わりつつあります。現在、企業はAIの実験段階を経て、独自のナレッジをリアルタイムに引き出し、ユーザー体験をパーソナライズして、自律的なワークフローをグローバル規模でサポートできるインテリジェントシステムの展開へと移行しています。

組織がAIモデルを本番環境へ移行する際、モデルのトレーニングだけでは不十分です。推論を成功させるには、リアルタイムデータ、メモリ、コンテキスト、そして検索機能へのアクセスが欠かせません。これらの機能がなければ、AIシステムはハルシネーションを起こしやすくなり、企業固有のコンテキストを把握できず、不要な推論コストを発生させ、一貫性のないユーザー体験を提供するという課題に直面します。

この課題を解決するため、Akamaiは次世代のAIネイティブアプリケーションを支えるように設計された、フルマネージドの高性能インメモリデータプラットフォームであるValkey Managed Databaseの提供開始を発表しました。

オープンソースのValkeyⓇエコシステム上に構築され、Akamaiのグローバルに分散されたクラウドインフラと統合されたValkey Managed Databaseは、運用を簡素化し、価値実現までの時間を短縮しながら、より高速でコンテキストを認識するAIアプリケーションの構築を支援します。