AI自律型攻撃による不正アクセスを防ぐ：非対称なサイバー戦で主導権を取り戻すための先制防御アプローチ

Key takeaways

LLM駆動のAIエージェントの悪用によって24時間365日無休で探索や攻撃が自動実行されており、攻撃者側が防御側を圧倒的に上回る非対称な構造的ギャップが生じています。これらの攻撃のうち、最も致命的な標的の一つとなっているのが「API」です。

AIに先回りした防御を実現するためにまず求められるのが「基本の徹底」です。 重要システムだけに限定した局所的な防衛ではなく、開発・検証環境やサブシステムを含めた外部から到達可能なすべてのWeb/API露出面に対して広くWAFやボット対策を適用し、AIによる自動探索行為を水際で遮断していく必要があります。

その上で、WAFでは検出が困難な正常通信になりすまし、APIのビジネスロジックの不備を突くBOLA（Broken Object Level Authorization）や大量情報流出に対しては、トラフィック全体の振る舞いをリアルタイムに監視するAPI専用のセキュリティ対策を配置した多層防御を行うことが不可欠です。

攻防バランスの壊滅的崩壊：AIエージェントによる「自律型攻撃」の脅威

2026年秋以降、日本国内のWebシステムやAPIを標的とした不正アクセスおよび大規模な個人情報漏洩インシデントが急増しています。9月以降のわずか1ヶ月間で100件を超える公表事案が発生している状況です。この急増の要因の1つは、攻撃者が「LLM（大規模言語モデル）駆動のAIエージェントを悪用し、システムの弱点の自動探索からエクスプロイト（攻撃コード）の作成、実行までを自律的かつ高速に行えるようになったこと」にあると言わざるを得ません。

攻撃者は24時間365日無休でアタックサーフェスを自動スキャンし、ターゲットとするアプリケーションやサービスに固有の構造に応じた攻撃コードを即座に生成・実行することが可能となりました。これにより攻撃コストと難易度は大幅に低下し、攻撃者側と防御側の対称性は急激に崩れているのが現状です。この構造的な変化において、最も致命的な標的とされている攻撃ベクトルの一つが「API」です。

APIに起因する重大インシデント：ARTEXとA2B攻撃の実態

AIによる自律攻撃とAPIの脆弱性が組み合わさった時、どのような破壊的被害が生じるのでしょうか。直近で大きな話題となった二つのサイバー攻撃の手口を改めて考察してみます。

2026年10月1日以降に公表された韓国における主要金融機関（KB国民銀行、新韓銀行、相互金融等）に対する連続不正アクセスでは、中国製AI自律型ぺネトレーションテストツールである「ARTEX」の痕跡が複数の攻撃元IPから確認されました。日本でもセキュリティ機関が主にAPIを狙った攻撃に関する詳細情報を相次いで公開しています。CrowdStrike社の解析によると、攻撃者はARTEXと複数のLLM（Claude Code等）を高度に組み合わせ、24時間無休の自動探索パイプラインを構築していたとされています。

ここで極めて重要な示唆は、「攻撃者は防御の堅固な勘定系コアシステムを直接狙うのではなく、監視の手薄な周辺Web/API接面や業務アプリのエンドポイントを狙って大量のデータ（個人情報）を高速に照会・収集した」という点にあります。

ARTEXのようなAIエージェントは、既存の脆弱性スキャナ（NucleiやSubfinder等）を裏で効率的に呼び出し、その実行結果をリアルタイムに解析して追撃対象のAPIを自律的に特定します。人間が介在しないスピードで脆弱性探索と攻撃リクエストの試行が繰り返された結果、複数の金融機関からのデータ流出へと繋がったと考えられます。

これらの報道を受け、韓国の国家サイバーセキュリティの中核機関である韓国インターネット振興院（KISA：Korea Internet & Security Agency）は企業のセキュリティ強化に向けた緊急勧告を発出しました。

勧告では、開発環境や未使用サービス、管理者ページといった野良API（シャドーAPI）などの外部露出資産へのアクセス制限を強く求めています。さらに、BOLA（Broken Object Level Authorization）やIDORなどの認可の不備を突いた不正アクセスを防ぐため、他者になりすました情報の照会をブロックする検証ロジックの確実な実装を強く求めています。

尚、ARTEXによる攻撃として公表されているIPアドレス帯からのリクエストは、日本国内でAkamaiにご契約を頂いているアカウントのうち、350以上で既に観測されております。現在起きている直接的な攻撃との関連付けまでは不明ですが、既にこれらのAIツールを用いた攻撃の標的となっていることを前提とした対策を推進することが急務であると考えています。

Akamaiでは、ARTEXのような最新の脅威アクターに関するアナリストのレポートをはじめとるする脅威インテリジェンスを別途有償でご提供可能です。単なるプロファイリングに留まらず、Akamaiとして推奨する防御策まで含めた実効性のある内容となっております。ご興味がありましたら、担当営業までお問い合わせください。

