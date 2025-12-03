※本リリースは2025年12月2日(現地時間) 米国マサチューセッツ州ケンブリッジで発表されたプレスリリースの抄訳版です。

オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業、Akamai Technologies（NASDAQ：AKAM）は本日、APIゲートウェイを提供する Zuplo とのパートナーシップ締結を発表しました。Zuplo は、Superior Accuracy™ を利用した最も信頼されている天気予報および気象警報の情報提供サービスである AccuWeather® の API を提供し、これを収益化する方法の変革に取り組んでいます。Akamai のグローバルな Edge プラットフォームと Zuplo の最新の API ゲートウェイを組み合わせることで、AccuWeather の API 管理を簡素化するとともに、開発者体験を改善し、新たな収益機会を創出しています。

Akamai と Zuplo は、拡張性とパフォーマンスを重視して設計された最新の API プラットフォームを共同で提供しています。Akamai の超分散型のクラウドおよび Edge インフラにより、AccuWeather の重要なデータは世界中のユーザーにより近いロケーションから配信されるようになるため、レイテンシーが短縮し、信頼性が向上します。Zuplo の開発者フレンドリーな API ゲートウェイは、この基盤を補完する直感的な管理、認証、および収益化機能を有しており、AccuWeather はグローバル規模でセキュリティを確保しながら、データを即時配信できます。

AccuWeather の Chief Data and Science Officer である Chris Patti 氏は「Zuplo と Akamai の強みを組み合わせることで、比類のないスピードと信頼性をもって気象データを配信できるようになりました」「このパートナーシップにより、開発者体験が一変します。より効率的に API を収益化し、人命にかかわる情報を最も重要な場所に、適切なタイミングで提供し続けることが可能になります」と述べています。

AccuWeather は現在、Akamai と Zuplo による統合プラットフォームを通じて API トラフィックを管理しています。この統合されたアプローチにより、API セキュリティが強化され、アクセス管理がシンプルになり、新しい収益モデルを支援します。Akamai のレジリエンスとスケール、そして Zuplo の合理化された API ワークフローにより、AccuWeather は、人命を救い、財産を保護し、人々や企業が気象情報を反映した最善の意思決定を行えるよう支援するというミッションに集中できるようになりました。

Akamai の Vice President of Product Management, Application Security を務める Eric Graham は「Akamai は、Zuplo と協力し、AccuWeather のようなお客様が API をより迅速に市場に投入し、それを効率的に収益化するとともに、Edge でセキュアな体験を提供できるよう支援しています」「このパートナーシップは、Akamai の Edge ネットワーク、API セキュリティ、そして Zuplo のゲートウェイが連携し、パフォーマンス、セキュリティ、およびビジネスの成長をどのように推進できるかを示すものです」と述べています。

両社はまた、AccuWeather 向けに再設計された開発者ポータルを共同開発し、登録、認証、支払いを簡素化しました。この新しいポータルでは、開発者に API への迅速なアクセスを可能にすると同時に、分析、アクセス制御、および収益追跡を行うための単一のインターフェースを AccuWeather に提供し、開発者とビジネスの両方の体験を改善します。

Zuplo の共同創業者兼 CEO である Josh Twist 氏は「AccuWeather は世界で最も使用されている API の 1 つです。Akamai との提携によって、このサービスに求められる Edge パフォーマンスと優れた拡張性を実現できることを誇りに思います」「Zuplo の API ゲートウェイは、分散型の高負荷ワークロード向けに構築されており、Akamai のグローバルな Edge ネットワークがこのビジョンを実現してくれます。まさに、当社と顧客の双方が真に満足できるソリューションです」と述べています。