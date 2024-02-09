※本リリースは2024年2月6日 (現地時間) マサチューセッツ州ケンブリッジで発表されたプレスリリースの抄訳版です。

オンラインライフの力となり、守るクラウド企業、Akamai Technologies, Inc.（NASDAQ：AKAM）は、Content Protector のリリースを発表しました。本ソリューションは、ビジネスに必要な良性のトラフィックをブロックすることなく、スクレイピング攻撃を阻止する製品です。

スクレイパーボットは、コマースエコシステムを構成する重要なパーツであり、多くの場合生産性を高めます。これらのボットは、新しいコンテンツや比較サイトで取り上げた製品を検索し、最新の製品情報を収集して顧客と共有します。しかし、スクレイパーは、競合の値引きや、在庫や座席の買い占め攻撃に先駆けた偵察、商品や Web サイトの偽造など、有害な目的に使用されることもあります。スクレイパーは、停止しない限り 24 時間、サイトに探索アクセス を送り続けるため、サイトのパフォーマンスが低下する可能性があります。消費者がサイトのパフォーマンスに不満を感じれば、サイトから離脱、またはアクセスしなくなる可能性もあります。さらに、スクレイパーはここ数年間で回避行動と手口が大幅に巧妙化しています。

Akamai Content Protector は、コンテンツを盗もうと、防御をかいくぐってくる悪意を持ったスクレイパーの検出と緩和を支援します。スクレイパーの検知精度を、フォールス・ポジティブ（誤検知）率を上げることなく向上させ、フォールス・ネガティブ（検知漏れ）を減らすことができます。この製品は、知的財産、評判や収益の可能性を保護する必要がある企業向けに設計されています。