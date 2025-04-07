オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティとクラウドコンピューティングの企業、Akamai Technologies（NASDAQ：AKAM）は、Linux カーネル（オープンソース Linux オペレーティングシステムを支えるコアソフトウェア）の開発作業のパートナーとなる新たなインフラを提供します。同社のクラウド・コンピューティング・サービスとコンテンツ・デリバリー・ネットワーク（CDN）は、Linux カーネル・ソース・コードの主な配信システムであり、グローバル開発者ネットワークの主要な調整の場である kernel.org を支援します。

Akamai は、The Linux Kernel Organization と数年間の契約を締結し、プロジェクトとグローバルな開発者集団にインフラサービスを提供します。多くがボランティアで働いているエンジニアたちの作業は、世界で最も広く導入されているオープンソースのオペレーティングシステムのセキュリティとパフォーマンスを維持するためには欠かせないものです。Linux とその派生製品は、世界中の政府、研究機関、非営利団体、企業のほとんどで使用されています。スマートフォン、産業用デバイス、コンシューマー製品、クラウドコンピューティングを実現するデータセンターで活用されています。また、インターネットの大部分、世界の上位 500 のスーパーコンピューターすべて、および世界中の証券取引所で稼働されています。

Linux カーネルは、約 2,800 万行の膨大なコードを擁しています。2005 年以降、1,300 以上の企業から 13,500 人以上の開発者が Linux カーネルの開発に参加しています。さらに、カーネルのバージョンは多数存在し、開発者はコードを常に更新して、Linux のさまざまなディストリビューションで作業している開発者にそのコードを配布しています。Akamai は、開発者やユーザーが使用するインフラを無料で提供し、世界中どこからでもカーネルソースに迅速にアクセスできる Git 環境をサポートしています。

「世界の他の組織と同様に、Akamai も Linux に依存しています。当社は kernel.org をサポートすることで、Cloud Native Computing Foundation（CNCF）への取り組みと同様に、コミュニティに還元しています」と、Akamai Cloud の Chief Architect であり、CNCF の Technical Oversight Committee のメンバーでもある Alex Chircop は述べています。「当社のクラウドプラットフォームの基盤は、Linux とオープンソース技術の長い歴史に基づいて構築されています。 Linode の Lin も Linux から来ています。kernel.org に安全で安定した、揺るぎないサポートを提供することで、世界で最も広く導入されているオープン・ソース・ソフトウェアである Linux の保護に貢献していきます」

「Akamai はオープン・ソース・コミュニティに深いルーツを持っています」と、CNCF の Chief Technology Officer である Chris Aniszczyk 氏は述べています。「CNCF の重要なメンバーとして、OpenTelemetry、Argo、Prometheus などの主要なプロジェクトに積極的に貢献し、コンピューティング・インフラ・プロジェクトに 100 万米ドルのインフラクレジットを寄付しています。さらに、Akamai が Linux カーネルをサポートしていることは、同社が長年にわたり、オープン・ソース・プロジェクトを現在の形にしている人々やソフトウェアに対する責務とコミットメントを果たしていることを示しています」

Akamai は CNCF のゴールドメンバーであり、KubeCon のプラチナスポンサーです。今年初め、Akamai は CNCF のプロジェクトに 100 万米ドルを寄付しました。Akamai の開発者たちは、Linux カーネルのセキュリティ強化や CNCF がホストする複数のプロジェクトに積極的に貢献し、Levchin Prize for Real-World Cryptography を受賞したプロジェクトにも参加しています。Akamai は 2022 年に Linux クラウドのパイオニアである Linode を買収し、続いて 2023 年にステートフルアプリケーションを大規模に実行するための Kubernetes ネイティブプラットフォームを提供するクラウドベースのストレージ・テクノロジー・プロバイダーである Ondat を買収しました。このクラウド企業は、CNCF の Certified Kubernetes Conformance Program の一部として認定されています。同社の Linode Kubernetes Engine は、コンテナ化されたアプリケーションとワークロードを展開および管理するための、フルマネージド型 K8s コンテナ・オーケストレーション・エンジンです。

また、Akamai は、最もよく利用されている Linux ディストリビューションの 1 つである Alpine Linux のインフラと配信サポートを提供していることも発表しました。