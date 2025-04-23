Akamai 脅威レポート：AI により、APACでの Web 攻撃は前年比 73% 増の 510 億件に増加

オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業、Akamai Technologies, Inc.（NASDAQ：AKAM）は、新しいインターネットの現状（SOTI）に関するレポート「アプリと API セキュリティの現状 2025：AI はデジタル領域をどうシフトさせるか」を公開しました。本レポートによれば、アジア太平洋・日本（APAC）地域では、Web アプリケーション攻撃が前年比で 73% 増加しています。これは、世界的に最も高い増加率であり、人工知能（AI）が急速に普及し利用が広がる中、Web アプリケーションや API のセキュリティ確保の重要性が明らかになりました。

AI による脅威の検出と対応の機能強化により、Web アプリケーションと API のセキュリティ環境が変革しています。一方で AI による新たなセキュリティ課題も発生しています。2024 年には、APAC 地域で 510 億件の Web アプリケーション攻撃が報告されており、2023 年の 290 億件から大幅に増加しています。この急速な伸びは AI アプリケーションの急速な普及と関連しており、アタックサーフェスが拡大し、サイバー攻撃の複雑性が高まっています。

APAC 地域で Web 攻撃や API 攻撃を最も多く受けた国としては、オーストラリア（203 億件）、インド（173 億件）、シンガポール（159 億件）が挙げられ、日本（63 億件）、中国（62 億件）、韓国（49 億件）、ニュージーランド（29 億件）、香港特別行政区（22 億件）が続きます。APAC 全体で最も多く攻撃を受けた業界は金融サービスで、270 億件を超える Web 攻撃を受けており、次いでコマース業界が 180 億件を超える Web 攻撃を受けています。これには、これらの業界が AI などの新しいテクノロジーを迅速に導入していることが関わっています。

APAC における Web 攻撃と API 攻撃の数は、2024 年に世界全体で 3,110 億件あった Web アプリケーション攻撃の数を押し上げており、前年比で 33% 増加しています。今年の調査結果の核心は、AI で駆動するツールをコアプラットフォームに統合するために使用が広がっている API を標的とする脅威です。Akamai は 2023 年 1 月から 2024 年 12 月の間に、世界中で 1,500 億件の API 攻撃を記録しました。これは、攻撃者が認証に関わる脆弱性と攻撃の自動化に適した攻撃ベクトルを悪用したためです。AI ベースの API は、外部からのアクセスが可能であり、認証対策が不十分である場合が多いため、特にリスクが高くなっています。