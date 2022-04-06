株式会社アイム、アカマイのゼロトラスト型セキュリティソリューションによりセキュアなコールセンター業務のテレワークを実現

EAAの導入効果 安定的で安全なリモート環境の実現で利便性と生産性が向上

インターネット回線があれば場所を選ばず安全に業務システムへの接続を利用できるようになった。 運用負荷の軽減

Active Directory (AD)と連携できるため、リモートアクセス用にユーザーデータベースを別途で管理する必要がなく、運用負荷がほとんどかからない。



また、アカウントの乗っ取りからのデータ漏えいを防ぐため、アイムはAkamai MFAによる多要素認証ソリューションもEAAの導入に合わせて導入しました。オンライン認証の技術仕様の開発や普及を推進する「FIDOアライアンス」によれば、一般的に認証パスワードを使い回しているユーザーは多く、情報漏えいの多くの事案でパスワード認証が起因しているとも言われています。Akamai MFAは、EAAが搭載する標準的な多要素認証機能だけではなく、最新の認証技術「FIDO2」に準拠しています。

Akamai MFAの導入効果 シンプルかつ強固な認証

専用ハードウェアなどを使用する必要がなく、専用のスマートフォン用のアプリを使ってプッシュ通知型の多要素認証が実現できる。 短期間で展開可能

セキュリティキーの配布が不要なため、会社のスマートフォンを利用して短期間で社内の大半のユーザーへ多要素認証の展開ができた。



さらにアイムでは出口対策の一環として全社的にEnterprise Threat Protector(ETP)も導入しています。利用対象は、約140人の従業員が利用する社内用PCやテレワークのための持ち出し用PCに加え、社内の物流センターやコールセンターなどで利用するPCを合わせて約350台におよびます。

ETPの導入効果 最新・最先端の脅威インテリジェンスの活用

アカマイならではのグローバルな脅威インテリジェンスを活用できる。 高度なマルウェア検知能力と情報漏洩を防止する多層の防御機能

ネットビジネスを展開する企業にとって心強い機能として評価する。



アイムのICTソリューション部執行役員を務める小野 直樹氏は、「今回、標的型攻撃などの先進的なサイバー攻撃に対して大きな枠組みでのゼロトラスト・セキュリティで対策できるという提案に共感し、導入に至りました。当社では、アカマイのWebパフォーマンスソリューションも以前から利用してきましたが、セキュリティソリューションも、今や当社の業務に不可欠な基盤となっており、一元的に管理・運用できるのは、管理負荷やコストを適正化させるために大きなメリットとなっています」とコメントしています。

アカマイ 社長の日隈寛和は、「先進的なICTを活用して事業を成長されている株式会社アイム様にEAA、Akamai MFAおよびETPを採用いただいたことを大変嬉しく思います。ウェブサイトを通じて事業を展開する企業は、お客様によりよいユーザー体験を提供すると同時に、日々高度化するセキュリティ脅威へ対応することが求められています。インターネットがライフラインとなった今日、アカマイはますます重要な役割を担うことになるでしょう。アカマイは、人々のオンラインライフの力となり、守ることで、なお一層お客様に貢献してまいります」と語っています。