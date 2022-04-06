株式会社アイム、アカマイのゼロトラスト型セキュリティソリューションによりセキュアなコールセンター業務のテレワークを実現

アカマイ・テクノロジーズ合同会社（本社：東京都中央区、職務執行者社長：日隈 寛和、以下「アカマイ」）は、株式会社アイム（本社：香川県高松市、代表取締役社長：石塚 政光、以下「アイム」）がアカマイのクラウド型のID認識型プロキシソリューション「Enterprise Application Access (EAA)」、エッジプラットフォームから提供される多要素認証サービス「Akamai MFA」、およびセキュアWebゲートウェイソリューション「Enterprise Threat Protector (ETP)」を採用したことで、セキュリティを強化し、コールセンター業務のテレワーク環境を実現したことを発表しました。
コメ発酵由来の有効成分を使ったスキンケア「ライスフォース」で知られるアイムは、インターネット販売を行う企業として、先進的なICTを使いこなすと同時に、場所にとらわれない働き方ができる環境づくりを積極的に進めています。香川県と東京都に拠点を設けており、社員が行き来することが多いことや、世界的なスポーツイベント開催などの影響で人の往来が難しくなることなどを見越し、新型コロナウイルスによるパンデミックが発生する前からVPNやリモートデスクトップ環境の整備に取り組んでいました。しかし、リモートワークが拡大するにつれてVPNの接続が不安定になったり、リモートデスクトップでの操作の不具合が起きたりするなど問題が多発していました。セキュリティの面からリモートアクセス時の通信回線をテザリングに限定していたため、場所によっては通信が安定していなかったことが原因だと考えられます。
同社は、これらの課題を抜本的に解決するために、インターネット接続があれば、場所を問わず安全にリモートアクセスが行えるクラウド提供型のID認識型プロキシであるアカマイのEAAによるゼロトラスト型のアクセス制御を導入することにしました。ユーザーはインターネット上のEAAにアクセスすると厳密なセキュリティ検査を受けた上で、役割に応じたアクセス権限が与えられます。