東京電力 HD は、日本の人口およそ3分の1に電力を供給しています。その責任は、単なる電力供給にとどまらず、社会からの信頼そのものに直結しています。台風や地震が発生すると、停電情報や復旧の見通しを確認しようと、多くの人々が同社のデジタルチャネルに一斉にアクセスします。一方で、工事業者、行政機関、 周辺の重要インフラ事業者との連携が昼夜問わず行われます。



東京電力 HD の常務執行役と最高情報責任者（CIO）兼最高情報セキュリティ責任者（CISO）を務める関知道氏は、次のように述べています。



「いかなる状況でも安定した運用を維持するための”レジリエンス”は、IT システムだけでなく、ビジネスプロセスにとっても不可欠です」



しかし、従来のインフラだけでは、災害時に発生する突発的で予測不能なアクセス集中に十分対応できず、また、拡大し続けるサイバー脅威への対策も、攻撃の進化に合わせて強化していく必要がありました。







関氏は続けてこう語ります。



「当社のシステムやネットワークが侵害され、東京をはじめとする関東圏の電力供給が止まった場合、日本経済は実質的に停止してしまいます。このような事態は決して起こしてはなりません。」