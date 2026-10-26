이미 사이트에서 활동하고 있는 사일런트 에이전트

범주를 통해 어떤 종류의 트래픽이 유입되었는지 파악할 수 있습니다. 다음으로 확인해야 할 것은 각 에이전트에 대한 정보를 어떻게 파악했는지이며, 여기에는 매우 다른 두 가지 방식이 있습니다.

일부 에이전트는 검증 가능한 방식으로 자신의 신원을 명시합니다. 키를 공개하고 요청에 서명하므로, 에이전트가 주장하는 신원을 그대로 신뢰하는 대신 엣지에서 이를 검증할 수 있습니다. 이러한 에이전트는 신원이 확인된 에이전트이며, 식별 과정이 복제 가능한 정보에 의존하지 않기 때문에 결제 단계를 포함해 에이전트별로 자체 정책을 적용할 수 있습니다.

나머지 모든 내용은 추론된 것입니다. 저희는 관찰된 특성을 바탕으로 에이전트를 추정하고 추정으로 표시합니다. 따라서 보고서에는 신원이 확인된 에이전트가 아니라 “Muse Agent (추정)”와 같은 항목이 표시됩니다. 이러한 레이블은 매우 유용합니다. 어떤 에이전트가 사이트에 유입되고 있는지, 대략 어느 정도의 트래픽이 발생하는지, 어디로 이동하는지를 파악할 수 있기 때문입니다. 하지만 동일한 패턴을 보이는 다음 요청이 동일한 에이전트에서 발생했다는 사실까지 보장하지는 않습니다. 이를 동일한 에이전트라고 가정해 정책을 설정하면 결국 의도하지 않은 대상에 접속을 허용하게 됩니다.

에이전트의 신원을 확인할 수 없는 경우에는 행동 기반 리스크 점수 산정이 핵심적인 제어 수단이 되며, 이는 에이전트가 위장 기법을 사용하는 경우에도 효과적으로 작동합니다. 행동 분석은 세션이 무엇이라고 주장하는지가 아니라 실제로 어떻게 움직이는지를 분석하기 때문에 브라우저처럼 보이도록 설계된 에이전트와 실제 쇼핑객처럼 보이도록 설계된 리셀러 봇 모두에 대응할 수 있습니다.

정상적인 에이전트가 결제 단계에서 차단되는 경우가 발생하는 것도 이 때문입니다. 이는 시스템이 설계된 대로 작동한 결과입니다. 에이전트가 자신의 신원을 인증할 수 있게 되기 전까지는 일부 정상적인 에이전트 트래픽도 검증되지 않은 범주로 분류될 수밖에 없습니다.

보안팀은 실무적으로 이 두 가지 신호, 즉 범주/레이블과 행동을 함께 살펴봐야 합니다. 범주와 레이블은 어떤 에이전트가 어느 정도의 규모로 유입되고 있는지를 보여줍니다. 행동은 해당 세션이 현재 무엇을 하고 있는지를 보여줍니다. 둘 중 어느 하나만으로는 정책을 정의하기에 충분하지 않습니다.