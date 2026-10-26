サイレントエージェントは、すでにあなたのサイトに存在している

カテゴリーによって、どのようなトラフィックが到着したかが分かります。次に確認すべきなのは、各エージェントについて、何を根拠にその正体を把握しているのかという点です。その答えは、大きく2つに分かれます。

一部のエージェントは、検証可能な方法で自らの身元を申告します。公開鍵を提示し、リクエストに署名するため、申告をそのまま信頼するのではなく、エッジで検証することができます。このようなエージェントは「既知のエージェント」として扱われます。既知のエージェントには、決済時も含め、個別のポリシーを適用できます。なぜなら、その識別が、第三者によってコピー可能な情報に依存していないからです。

それ以外のエージェントは、すべて推測に基づきます。観測された特徴からエージェントを特定し、「suspected」（推定）として分類します。そのため、レポートには確定したアイデンティティではなく、「Muse Agent (suspected)」といった項目が表示されます。このラベルは非常に有用です。エージェントがサイトにアクセスしていること、そのトラフィックがどの程度の量か、そしてサイト内のどこにアクセスしているかが分かります。しかし、同じパターンを示す次のリクエストが、同じエージェントから送られたものだと保証するものではありません。それが保証されるかのようなポリシーを定めれば、最終的に、意図していなかった対象にまでアクセスを許可してしまうことになります。

エージェントの帰属先を特定できない場合に残されるのが、ふるまいによるリスクスコアリングです。そして、エージェントが偽装技術を使っている場合でも機能するのが、この制御手法です。エージェントが自己申告している正体ではなく、セッション内でどのような動きをしているかを分析することで、ブラウザーを装うエージェントや、買い物客を装う転売ボットに対しても有効に機能します。

正当なエージェントが決済時にブロックされることがあるのも、このためです。これは、システムが設計どおりに機能した結果です。エージェントが認証を受けられるようになるまでは、正当なエージェントによるトラフィックの一部も「未検証」のカテゴリーに分類されます。

セキュリティチームにとって、実務上重要なのは、「カテゴリー／ラベル」と「ふるまい」の2つのシグナルを組み合わせて判断することです。カテゴリーとラベルからは、どのようなエージェントが、どの程度の量でアクセスしているかが分かります。ふるまいからは、そのセッションが現在どのような動きをしているかが分かります。どちらか一方だけでは、ポリシーを定めるには不十分です。