“静默智能体”早已活跃在您的网站上

流量分类解决了关于流量类型的问题。但紧接着企业必须深究的底层逻辑在于：您究竟是如何断定每个智能体的真实身份的？ 对于这一问题，业界存在两种技术本质截然不同的判定路径。

有些智能体会以可被证实的方式亮明身份。它们对外公开密钥，并对自身发起的每一个网络请求进行数字签名。因此，安全防护系统能够在边缘直接完成验证，而绝非听信其一面之词。这类智能体属于“身份确凿”的合法智能体。企业完全可以放心地为其量身定制管控策略（甚至包括开放结账等敏感端点），因为其识别机制不存在被仿冒或复制的可能。

除此以外，其余所有的识别手段在本质上都属于“特征推断”。安全系统通过长期观测到的行为特征进行概率归因，并为其打上“疑似”标签。这正是为什么在 Akamai 的安全报告中，您看到的通常是诸如 “Muse Agent（疑似）” 这样的条目，而非经过权威确权的确凿身份。这一标签的价值在于态势感知：它能清晰地告知您某个智能体正在访问您的站点，并帮您摸清其大致的流量规模与访问路径。但它根本无法向您保证，下一个携带完全相同特征模式的请求，依然来自那个良性智能体。如果企业的安全策略误将这种“行为推断”当成“身份确权”并施加放行，终有一天会让恶意攻击者畅行无阻。

当无法进行确定性的身份归因时，行为风险评分便成了企业退无可退的核心防线；即便智能体采用了高明的伪装欺诈手段，这一风控手段依然行之有效。行为分析聚焦于会话交互在时间序列上的动态演进轨迹，而非轻信其表面上的身份自白。正因如此，它既能准确识破那些刻意模仿普通浏览器的智能体，也能坚决拦截那些极力模仿真实消费者的黄牛爬虫程序。

这也解释了为什么正当合规的智能体有时也会在结账环节遭到拦截。这一现象并非系统误报的故障，恰恰是安全引擎按预设策略执行风控的必然结果：在整个行业建立起成熟的智能体强身份认证机制之前，一部分合规的智能体流量不可避免地会被系统归入“未验证”的高危分类中，从而触发安全阻断。

对安全运营团队而言，最核心的实操启示在于必须将这类别/标签与行为两大信号结合起来交叉研判。类别和标签解答了“来者大致是谁，流量体量几何”的宏观态势问题。而行为则揭示了“该会话当前究竟在执行什么操作”的微观风险问题。孤立依赖其中的任何单一维度，都不足以制定出兼顾安全与业务的治理策略。