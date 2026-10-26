Des agents silencieux sont déjà présents sur votre site

Les catégories indiquent le type de trafic reçu. La question suivante est de savoir comment vous avez acquis vos connaissances sur chaque agent. Il existe deux réponses très différentes à cette question.

Certains agents se déclarent d'une manière qui peut être vérifiée. Ils publient une clé, signent leurs requêtes et peuvent être vérifiés en bordure de l'Internet, sans qu'il soit nécessaire de se fier à leur seule parole. Ces agents sont identifiés, et un agent identifié peut appliquer ses propres règles, y compris au moment du paiement, car la reconnaissance ne dépend d'aucun élément pouvant être copié.

Tout le reste est déduit. Nous attribuons les agents à partir des caractéristiques observées et les qualifions de « présumés » ; c'est pourquoi les rapports affichent une mention telle que « Agent Muse (présumé) » plutôt qu'une identité confirmée. Cette étiquette est vraiment utile : elle indique qu'un agent accède à votre site, donne une estimation de la quantité de données concernée et précise leur destination. Cela ne vous indique pas que la requête suivante présentant le même motif provient du même agent, et une règle de sécurité rédigée comme si c'était le cas finira par accorder l'accès à une ressource que vous n'aviez pas l'intention d'autoriser.

L'évaluation des risques comportementaux est la solution de repli lorsque l'attribution n'est pas possible, et c'est le seul moyen de contrôle qui reste efficace lorsque les attaquants utilisent des techniques de tromperie. En analysant la manière dont une session évolue plutôt que ce qu'elle prétend être, l'analyse comportementale s'avère efficace face à un agent conçu pour imiter un navigateur et face à un bot de revente conçu pour imiter un acheteur.

C'est aussi la raison pour laquelle des agents légitimes sont parfois bloqués. Ce résultat correspond au fonctionnement prévu du système : tant que les agents ne pourront pas s'authentifier, une partie du trafic légitime des agents sera classée dans la catégorie des utilisateurs non vérifiés.

La conséquence pratique pour une équipe de sécurité est l'analyse conjointe de ces deux signaux : la catégorie ou l'étiquette et le comportement. La catégorie et l'étiquette vous indiquent qui arrive et en quel volume. Le comportement vous indique ce que cette session est en train de faire à l'instant. Aucun des deux ne suffit à lui seul pour définir les règles.