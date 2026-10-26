Brent Maynard
Brent Maynard is the Senior Director, Security Technology and Strategy at Akamai.
Des agents silencieux qui font des achats, réservent et se connectent pour le compte de clients humains arrivent sans s'identifier. Si vous les bloquez tous, vous perdrez un client. Si vous les autorisez tous, vous vous exposez à un risque important. Cet article de blog présente une troisième option : une action ciblée.
Agents : oui ou non ? La majeure partie des problèmes liés au trafic généré par les agents d'IA provient du fait que les entreprises appliquent une seule et même réponse à cette question à l'ensemble de leur site. De manière générale, les entreprises ne devraient cependant pas utiliser l'une ou l'autre de ces réponses de manière systématique.
L'action ciblée constitue une meilleure approche que le blocage ou l'autorisation systématique. Grâce à une action ciblée, vous pouvez :
découvrir les agents silencieux déjà présents sur votre site ;
définir des règles en fonction de votre propre définition de ce qu'est une utilisation acceptable ;
faire de la vérification le chemin vers un « oui » ;
garder la porte de la navigation ouverte en attendant que l'identification soit opérationnelle.
Un agent silencieux est un agent automatisé qui agit via un navigateur standard ou une session utilisateur sans fournir d'identité d'agent vérifiable. Il peut s'agir d'un assistant légitime agissant pour le compte du client, d'un agent non autorisé dépassant son mandat, ou d'un processus automatisé malveillant imitant le comportement d'un agent.
Lorsque des activités humaines et automatisées ont lieu au sein d'une même session authentifiée, il devient plus difficile de faire la distinction entre les deux. En l'absence d'une identification explicite de l'agent, les entreprises doivent s'appuyer sur des indicateurs comportementaux et techniques qui ne révèlent pas toujours tout le contexte : si vous assouplissez les mécanismes de détection pour autoriser les agents légitimes, vous risquez d'exposer votre entreprise à des agents automatisés malveillants ; si vous les renforcez, vous risquez de bloquer des actions autorisées par vos clients.
Les agents silencieux Meta Muse et Instinct fonctionnent ainsi aujourd'hui. OpenAI Dots apporte une touche d'originalité : la signature est effectuée dans le cloud, mais le processus reste silencieux lorsque l'opération est réalisée sur l'ordinateur du client. OpenAI indique à ses clients : « Si un site Web bloque le navigateur cloud, demandez à votre agent d'utiliser votre ordinateur connecté ». Tout le défi est là. Lorsque les agents ne signent pas leurs requêtes, un agent d'achat qui commande des baskets pour un véritable client humain et un bot de revente qui l'imite peuvent se ressembler très fortement.
L'écosystème des agents évolue rapidement, et les entreprises l'ont vite remarqué. Amazon a retiré Muse de sa boutique le 20 septembre après que Meta a refusé de supprimer Amazon de l'agent. Amazon a indiqué que Muse ne s'était pas identifié et semblait stocker les identifiants des clients. JPMorgan a bloqué l'accès des agents externes aux comptes clients le 13 octobre, et Citi, Schwab ainsi que Bank of America ont adopté des mesures similaires au cours de la même semaine.
Axios a indiqué que les banques découvrent des agents tiers sur les comptes de leurs clients et que certains de ces agents semblent agir au-delà des instructions données par le client. Les détaillants sont confrontés à un autre problème : les clients se plaignent qu'un agent n'a pas pu finaliser un achat, généralement parce que les systèmes de protection anti-bot l'ont identifié comme un processus automatisé, sans pour autant bloquer intentionnellement cet agent spécifique.
La plupart des réponses reçues jusqu'à présent se répartissent en deux catégories :
bloquer purement et simplement les agents lors de la connexion et lors des mouvements de fonds ;
accorder un accès en lecture seule, permettant à un agent de consulter un compte sans pouvoir y effectuer d'actions.
Ces deux positions se défendent, mais aucune d'elles ne peut être considérée comme une stratégie, car toutes deux répondent à une question fermée (oui ou non), alors que la véritable question est de savoir quelles actions un agent devrait être autorisé à entreprendre.
À nos yeux, le trafic automatisé doit être régi par l'objectif pour lequel il a été généré et par la capacité du site à le vérifier, et non par le fait de savoir si le terme « agent » s'y applique. Cela nécessite trois éléments, dans l'ordre suivant :
Visibilité : pouvoir visualiser le trafic agentique par objectif, plutôt que regroupé dans une seule catégorie
Connaissances approfondies : savoir quels agents se sont déclarés et lesquels ont été déduits de par leur comportement
Action ciblée : permettre à un agent de consulter votre catalogue tout en évaluant le risque d'automatisation de chaque tentative de transaction
Quatre impératifs découlant de cette stratégie sont explicitement énoncés à la fin de cet article : identifiez les agents qui vous atteignent déjà, prenez vos décisions pour chaque point de terminaison plutôt que site par site, considérez la vérification comme le moyen de donner votre accord, et maintenez l'accès à la navigation ouvert le temps que le secteur mette en place un système d'identification des agents.
Depuis les débuts de la gestion des bots, toute automatisation légitime se signalait d'elle-même. Les indexeurs de recherche ont publié leurs agents utilisateurs ainsi que leurs plages d'adresses IP. Par exemple, un site pouvait identifier Googlebot, le vérifier et le traiter différemment d'un extracteur anonyme. Cet arrangement fonctionnait parce que l'opérateur du bot souhaitait être reconnu.
Les agents utilisateurs ont involontairement rompu cet accord. Ils ont été conçus pour utiliser le Web comme le ferait un être humain : ils utilisent un navigateur, naviguent de page en page, remplissent des formulaires et contournent les obstacles comme le ferait un utilisateur humain.
Muse s'exécute dans une machine virtuelle sur le cloud de Meta et intègre un navigateur.
Instinct maintient un environnement de bureau dans le cloud de manière persistante y accède à l'aide des identifiants enregistrés de l'utilisateur, y compris son adresse e-mail et ses informations de paiement.
Dots s'exécute en tant qu'agent cloud fourni par OpenAI.
Du point de vue du serveur, chacun de ces systèmes correspond à une session de navigateur : la chaîne User-Agent indique un navigateur, mais leur comportement révèle un processus automatisé.
La présence de l'agent dans la session est légitime, et est possible grâce à l'utilisation des identifiants fournis par le client. Rien dans la requête n'indique le contraire.
Cela a son importance, car cela impacte l'autre extrémité de cette session. Le fait qu'un agent consulte un catalogue de produits ne soulève, au pire, qu'une question de confidentialité. Un agent qui se connecte avec les identifiants d'un client est une tout autre affaire. Les conditions générales d'Instinct désignent l'application comme mandataire de l'utilisateur pour les transactions et sa politique de confidentialité identifie les paiements non intentionnels et la manipulation par le biais d'instructions dissimulées comme des risques liés à son utilisation. Les premiers testeurs ont documenté les deux : dans un cas, l'utilisateur a inséré des instructions dans un e-mail, que l'agent a suivies, tandis que dans l'autre cas, un e-mail a été envoyé au nom de l'utilisateur, sans son approbation.
Ainsi, lorsque les banques affirment qu'elles ne peuvent pas déterminer si une opération effectuée sur un compte résulte d'une action de l'utilisateur, elles décrivent une lacune réelle, et non un problème de détection qu'elles pourraient résoudre simplement en achetant une solution technique. La présence de l'agent dans la session est légitime, et est possible grâce à l'utilisation des identifiants fournis par le client. Rien dans la requête n'indique le contraire.
Les rapports se déclinent en deux versions, selon que l'agent relève du secteur bancaire ou du secteur commercial.
Dans le secteur bancaire, la préoccupation concerne les actions effectuées au sein d'une session authentifiée. Axios a signalé que les grandes banques américaines détectent des agents tiers utilisant les comptes de leurs clients et que certains semblent prendre des initiatives allant au-delà des demandes du client. Les déclarations publiques des banques sont cohérentes depuis la mi-octobre :
JPMorgan exclut les agents externes des comptes de commerce au détail.
Citi les restreint.
Schwab affirme que cela empêche les conseillers de tenter de transférer les fonds de leurs clients.
Bank of America exige une validation humaine avant que des fonds ne soient retirés d'un compte.
Chase a demandé à ses clients de ne pas communiquer leurs identifiants à des tiers.
Plusieurs banques optent pour un compromis : l'accès en lecture seule.
La trajectoire actuelle des agents d'IA autonomes rappelle les débuts de l'agrégation de comptes financiers : une phase chaotique, non autorisée et basée sur l'extraction d'interfaces utilisateur, impulsée par la demande des internautes, qui contraint inévitablement les plateformes à passer d'une résistance active à l'adoption de protocoles standardisés. Dans les années 2010, des agrégateurs tels que Plaid, Yodlee et Mint ont contourné l'absence d'API bancaires en collectant les identifiants des utilisateurs, en déployant des scripts automatisés imitant des sessions humaines, en extrayant des données et en court-circuitant les contrôles de sécurité.
Aujourd'hui, les bots et agents autonomes appliquent exactement la même stratégie.
Dans le secteur commercial, le problème est lié aux clients qui ne parviennent pas à finaliser un achat. Amazon a bloqué Muse en septembre et informe désormais les clients lorsque l'agent tente d'effectuer un achat sur leur compte. Selon TechCrunch, Yelp, eBay, Zillow, Pizza Hut, Adidas, ainsi que plusieurs compagnies aériennes, figurent parmi les sites auxquels des utilisateurs affirment que des agents se sont vu refuser l'accès. Cela est parfois la conséquence d'un choix délibéré. Dans d'autres cas, les systèmes de protection anti-bot existants détectent un achat automatisé et réagissent conformément à leur conception.
Les secteurs bancaire et commercial représentaient déjà un volume d'activité conséquent avant l'apparition de ces agents. Le rapport État des lieux d'Internet d'Akamai, publié en juillet 2026, a révélé que près de la moitié (47,9 %) du trafic généré par les bots d'IA sur l'ensemble du réseau mondial d'Akamai entre juillet 2025 et décembre 2025 concernait le secteur du commerce. Il a également révélé que les entreprises du secteur commercial avaient classé plus de 90 % des activités des bots d'IA dans une catégorie de simple surveillance et avaient autorisé environ trois quarts des activités restantes sans aucune restriction.
Autrement dit, la plupart des entreprises se contentaient d'observer le flux de l'IA sans le réguler, bien avant que les agents ne commencent à cliquer sur le bouton de paiement.
Bloquer tous les agents est la solution la plus rapide et la plus facile à justifier en interne. Lors de la connexion et pour toute opération de mouvement de fonds, le blocage peut également constituer, pour l'instant, la mesure de sécurité la plus appropriée. Cependant, lorsqu'elle est appliquée à l'ensemble d'un site, il ne s'agit plus d'une simple décision de sécurité, mais elle devient une décision commerciale. L'agent agit pour le compte d'un client qui souhaite effectuer un achat, et le blocage touche en fin de compte ce client. Les utilisateurs qui rencontrent ce blocage ne concluent pas que leur agent a besoin de meilleurs identifiants ; ils changent de site pour en consulter un qui fonctionne.
L'accès en lecture seule constitue une version plus aboutie, bien qu'elle réponde à une question plus restreinte qu'il n'y paraît. La consultation d'un compte n'est pas sans risque lorsque l'agent agit ensuite en fonction des informations lues dans un autre système, et de nombreuses opérations importantes ne sont ni une simple consultation ni un virement bancaire, notamment la réservation, la replanification, la modification d'une adresse ou l'obtention d'une récompense. Le mode lecture seule permet de gagner du temps sans pour autant définir de règles.
Cessez de vous demander si vous devez autoriser les agents et interrogez-vous plutôt sur les actions à permettre.
La troisième réponse, qui autorise les agents lorsqu'ils sont reconnus, est celle qui comporte tacitement le plus de risques. La reconnaissance consiste aujourd'hui principalement à faire correspondre une signature : une combinaison d'en-têtes, d'empreintes et de comportements qu'un agent connu a tendance à produire. Les signatures peuvent être imitées. Toute exemption associée à une signature est reprise par tout élément qui l'imite de manière suffisamment fidèle, et le trafic le plus enclin à imiter un agent d'achat est précisément celui que le détaillant souhaite le moins voir au moment du paiement.
C'est là que réside le piège. Le blocage systématique entraîne une perte de revenus, l'autorisation généralisée accorde une exemption à toute nouvelle entité utilisant le même procédé, et le mode « lecture seule » ne fait que repousser la décision. Cessez de vous demander si vous devez autoriser les agents et interrogez-vous plutôt sur les actions à permettre.
Une seule catégorie « bots d'IA » ne peut pas être la source des règles, car les utilisateurs qui la composent ont des attentes opposées. Un indexeur qui collecte vos descriptions de produits pour entraîner un modèle, un indexeur de rechrche qui référence votre site afin que votre marque apparaisse dans une réponse générée par l'IA, et un assistant qui récupère une seule page parce que votre client a posé une question constituent trois types d'opérations fondamentalement différents.
En août 2026, nous avons divisé cette catégorie dans l'Akamai Bot Directory en trois :
Indexeurs pour l'entraînement de l'IA : collectent du contenu à grande échelle pour l'entraînement de modèles (par exemple, GPTBot, ClaudeBot et Met -ExternalAgent).
Indexeurs pour la recherche par IA : indexent les sites pour la recherche par IA et les citations des sources (par exemple, OAI-SearchBot, Claude-SearchBot et PerplexityBot).
Bots de collecte et agents d'IA : accèdent à une page en temps réel pour répondre à une question ou accomplir une tâche (par exemple, ChatGPT-User, ChatGPT Agent, GoogleAgent-Mariner et d'éventuels agents silencieux).
Cette séparation offre aux entreprises un contrôle plus précis sur des actions qui, autrement, se contrediraient : restreindre l'accès des indexeurs d'entraînement pour protéger le contenu que l'organisation n'a pas autorisé ; autoriser les indexeurs de recherche afin que ce contenu reste visible dans les réponses générées par l'IA ; et considérer les agents en temps réel comme le trafic généré par les utilisateurs qu'ils représentent généralement. Ces règles sont définies par catégorie par l'entreprise.
La visibilité doit également s'étendre au-delà du catalogue. Le trafic qui préoccupe une banque n'est pas celui des simples visiteurs, mais celui des utilisateurs connectés. Le suivi de l'activité des agents dans les sessions authentifiées constitue une mesure différente de celui effectué sur les pages de contenu, et une entreprise doit disposer de ces deux perspectives avant de pouvoir commencer à gérer son exposition.
Les catégories indiquent le type de trafic reçu. La question suivante est de savoir comment vous avez acquis vos connaissances sur chaque agent. Il existe deux réponses très différentes à cette question.
Certains agents se déclarent d'une manière qui peut être vérifiée. Ils publient une clé, signent leurs requêtes et peuvent être vérifiés en bordure de l'Internet, sans qu'il soit nécessaire de se fier à leur seule parole. Ces agents sont identifiés, et un agent identifié peut appliquer ses propres règles, y compris au moment du paiement, car la reconnaissance ne dépend d'aucun élément pouvant être copié.
Tout le reste est déduit. Nous attribuons les agents à partir des caractéristiques observées et les qualifions de « présumés » ; c'est pourquoi les rapports affichent une mention telle que « Agent Muse (présumé) » plutôt qu'une identité confirmée. Cette étiquette est vraiment utile : elle indique qu'un agent accède à votre site, donne une estimation de la quantité de données concernée et précise leur destination. Cela ne vous indique pas que la requête suivante présentant le même motif provient du même agent, et une règle de sécurité rédigée comme si c'était le cas finira par accorder l'accès à une ressource que vous n'aviez pas l'intention d'autoriser.
L'évaluation des risques comportementaux est la solution de repli lorsque l'attribution n'est pas possible, et c'est le seul moyen de contrôle qui reste efficace lorsque les attaquants utilisent des techniques de tromperie. En analysant la manière dont une session évolue plutôt que ce qu'elle prétend être, l'analyse comportementale s'avère efficace face à un agent conçu pour imiter un navigateur et face à un bot de revente conçu pour imiter un acheteur.
C'est aussi la raison pour laquelle des agents légitimes sont parfois bloqués. Ce résultat correspond au fonctionnement prévu du système : tant que les agents ne pourront pas s'authentifier, une partie du trafic légitime des agents sera classée dans la catégorie des utilisateurs non vérifiés.
La conséquence pratique pour une équipe de sécurité est l'analyse conjointe de ces deux signaux : la catégorie ou l'étiquette et le comportement. La catégorie et l'étiquette vous indiquent qui arrive et en quel volume. Le comportement vous indique ce que cette session est en train de faire à l'instant. Aucun des deux ne suffit à lui seul pour définir les règles.
Une page de catalogue et une page de paiement présentent des risques différents. Un agent qui lit des descriptions de produits pour le compte d'un client effectue une tâche que les navigateurs classiques ont toujours accomplie. Les entreprises recherchent généralement ce trafic, car il génère des ventes et parce que les assistants IA deviennent un moyen de découverte.
Cependant, lorsqu'un même agent passe une commande, il effectue une action qui entraîne un mouvement de stocks et de fonds, et cela mérite le même niveau d'examen que celui appliqué à toute automatisation. La page de connexion se situe plus près de la page de paiement que du catalogue. Il en va de même pour tout ce qui modifie un compte.
Voici ce que signifie, dans la pratique, une action ciblée :
une seule règle relative au contenu, permettant de surveiller ou d'autoriser la majeure partie du trafic généré par l'IA ;
une approche différente pour chaque transaction : chaque requête est évaluée en vue d'une automatisation, indépendamment de sa dénomination ;
une troisième approche en matière d'authentification, où la question n'est pas de savoir si la session est automatisée, mais si la personne qui l'utilise est bien le titulaire du compte et s'il s'agit d'une action identifiable.
Dans cette configuration, le résultat ressemble à ce que la plupart des détaillants constatent déjà : un agent peut consulter le catalogue pour le compte d'un client, mais il est bloqué lorsqu'il tente d'effectuer un achat. Cela permet de maintenir ouverte la voie de découverte, d'appliquer les contrôles existants là où se trouvent les fonds, et laisse l'entreprise libre de revenir sur sa décision pour n'importe quel point de terminaison sans revoir l'ensemble des règles.
La même logique permet de répondre à la question que l'on nous pose le plus souvent : comment permettre à un agent spécifique de finaliser un achat. La solution efficace ne consiste pas en une exemption apposée en regard d'une signature, car tout élément imitant cette signature en hérite. Les processus d'authentification et de vérification sont efficaces. Une fois qu'un agent a prouvé son identité, il peut bénéficier de ses propres règles, y compris au moment du paiement, et l'entreprise peut accorder l'accès à une entité vérifiée plutôt qu'à un profil type.
Chaque aspect de ce problème trouve son origine dans le même élément manquant : un agent ne peut pas prouver son identité ni l'entité pour laquelle il travaille. Les sites doivent donc recourir à des déductions, lesquelles ne sauraient étayer le processus décisionnel envisagé par les entreprises.
Cette pièce est en cours de fabrication. Web Bot Auth, une proposition de norme au sein de l'Internet Engineering Task Force que nous soutenons, permet à un agent de signer ses requêtes afin qu'un site puisse vérifier l'origine de celles-ci par des moyens cryptographiques, plutôt que de se fier à un en-tête.
Le protocole « Trusted Agent » de Visa s'appuie sur la même approche de signature pour les paiements. Nous l'avons intégré afin que les commerçants puissent déterminer si un agent est simplement en train de naviguer ou s'il effectue un paiement, et associer cet agent au client qu'il représente. « Know Your Agent », développé par Skyfire, ajoute une couche d'identité qui lie un agent à une entreprise ou un utilisateur vérifié, et nous avons intégré l'écosystème Experian Agent Trust en parallèle. En juin 2026, nous avons intégré ces éléments dans un cadre de sécurité agentique couvrant l'identité, l'observabilité, la confiance et l'application des règles en bordure de l'Internet.
Les opérateurs ont également un rôle à jouer. Tout opérateur peut s'enregistrer auprès d'Akamai et faire vérifier son trafic, ce qui transforme une signature déduite en une identité déclarée sur laquelle les commerçants peuvent baser leurs règles de sécurité. Les agents qui se voient refuser l'accès lors du paiement aujourd'hui sont, pour la plupart, des agents qui n'ont pas encore effectué cette démarche. Pour être autorisés à passer, les agents silencieux doivent s'y soumettre.
Ce travail est en cours, et les entreprises doivent pendant ce temps gérer leurs sites. C'est précisément l'approche qui consiste à gouverner par l'action dans l'immédiat et à laisser les identités repousser les limites au fur et à mesure qu'elles arrivent. Une entreprise ayant déjà séparé le contenu du processus de paiement de la connexion pourra donner son accord aux agents vérifiés lorsque la vérification sera effectuée en bordure de l'Internet. Une entreprise qui hésite encore entre « tout bloquer » et « tout autoriser » devra tout reprendre depuis le début.
Voici quatre mesures que vous pouvez prendre dès maintenant :
découvrir les agents silencieux déjà présents sur votre site ;
définir des règles par point de terminaison ;
faire de la vérification le chemin vers un « oui » ;
garder la porte de la navigation ouverte en attendant que l'identification soit opérationnelle.
Segmentez le trafic généré par l'IA par catégorie et analysez les pages de destination : pages de contenu, page de connexion, processus de paiement ou modifications de compte. La plupart des équipes sont surprises par le volume de données et par le fait qu'une grande partie d'entre elles continue d'être suivie sans qu'aucune décision n'y soit associée. Vous ne pouvez pas définir de règles pour un trafic que vous n'avez pas mesuré.
Prenez des décisions distinctes pour la navigation, les transactions et les sessions authentifiées. Si la réponse est la même dans les trois cas, il devrait s'agir d'une conclusion à laquelle vous êtes parvenu vous-même, plutôt que d'un paramètre hérité.
Lorsqu'un partenaire ou un opérateur demande l'accès à votre système de paiement, la réponse doit être l'enregistrement et la vérification de l'identité, et non une dérogation concernant la signature. Orientez les opérateurs vers le processus d'inscription. Une exemption définie selon un modèle constitue une exemption pour tout élément pouvant reproduire ce modèle.
Les agents agissant pour le compte de clients réels constituent un canal de développement croissant pour votre activité, et le prix à payer pour les exclure se traduit par une perte de ventes plutôt que par une augmentation des incidents. Maintenez vos positions quand il est question d'argent, tout en gardant le catalogue accessible.
Les entreprises qui tireront leur épingle du jeu ne seront pas celles qui auront simplement bien choisi les agents auxquels faire confiance. Ce seront celles qui auront su anticiper, évaluer dans quelle mesure elles peuvent vérifier le trafic, et intervenir sur un point de terminaison sans perturber le reste de l'activité.
Pour examiner vos catégories de trafic d'IA actuelles et vos règles en matière de transaction, contactez un expert Akamai.
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Brent Maynard is the Senior Director, Security Technology and Strategy at Akamai.